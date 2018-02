UENIGE: Statsminister Benjamin Netanyahu sier Israel og USA har diskutert annektering av områder på Vestbredden. Det er feil, sier Det hvite hus. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

Netanyahu: Israel og USA i samtaler om annektering av Vestbredden-bosetninger

Publisert: 12.02.18 20:41

UTENRIKS 2018-02-12T19:41:50Z

Statsminister Benjamin Netanyahu uttaler at de to landene over lengre tid har diskutert muligheten for å annektere jødiske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Det hvite hus avviser påstandene.

På et møte med partifeller skal Netanyahu ha sagt at landene over lengre tid har drøftet muligheten for å innføre israelsk lov i de jødiske bosetningene på Vestbredden.

Dette vil praksis være ensbetydende med en annektering av disse områdene.

– Angående utvidelse av israelsk suverenitet, kan jeg fortelle at jeg har hatt en dialog med amerikanerne om dette over tid, sa den israelske statsministeren ifølge en talsperson for regjeringspartiet Likud, skriver avisen Haaretz .

Uttalelsene ble raskt fordømt av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som via sin talsperson kommenterte at annektering vil «ødelegge alle forsøk på å redde fredsprosessen», skriver Reuters.

USA nekter, israelske myndigheter korrigerer

Det hvite hus gikk mandag kveld ut og avkreftet at samtalene har funnet sted.

– USA og Israel har aldri diskutert dette, og presidenten fokuserer helt og holdent på fredsforhandlingene mellom Israel og Palestina, sier en talsmann i Det hvite hus, Josh Raffel.

Like etter gikk også en israelsk offentlig ansatt ut med en korrigerende uttalelse. Vedkommende skal ha sagt at Netanyahu har vært i samtaler med USA om Israels interesser i en fremtidig fredsavtale med Palestina, men at annektering ikke har vært et tema i disse diskusjonene, skriver Reuters.

I kjølvannet av formelt lovforslag

Senest i forrige uke ba Netanyahu sitt eget parti, Likud, om å utsette et lovforslag om å nettopp annektere boområder på Vestbredden. Forslaget fremmes av høyrefløyen i Likud.

Årsaken til at statsministeren blokkerte lovforslaget, skal, ifølge kilder nær presidenten, være konfliktsituasjonen i nord , skriver Haaretz.

Det formelle lovforslaget har imidlertid stor oppslutning i regjeringskoalisjonen i Israel. Foreløpig heter det i teksten at «Israelsk lov, domstoler, administrasjon og suverenitet vil være gjeldende i alle bosatte områder i Judea og Samaria», rapporterer Haaretz.

Internasjonal fordømmelse

De israelske bosetningene på okkuperte Vestbredden strider med folkeretten og internasjonal lov, og en annektering av disse vil sannsynligvis gå hardt ut over fredsforhandlingene.

I desember anerkjente president Donald Trump Jerusalem som Israels hovedstad, en handling som ble fordømt av store deler av det internasjonale samfunnet. Men også USA har kritisert bosetningene på Vestbredden, på bakgrunn av internasjonal lov.

Om Israel skulle gjøre alvor av signalene og annektere områdene ville det antagelig føre til internasjonal fordømmelse.