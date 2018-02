GIR SEG: Hope Hicks (29) forlater snart Det hvite hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Hope Hicks trekker seg som Trumps kommunikasjonsdirektør

Publisert: 28.02.18 23:07 Oppdatert: 28.02.18 23:19

UTENRIKS 2018-02-28T22:07:02Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump har vært USAs president i litt over 13 måneder. Allerede har nå den fjerde kommunikasjonsdirektøren bestemt seg for å slutte.

Ifølge en pressemelding, først omtalt av New York Times , vil Hope Hicks gå av i løpet av få uker.

Beslutningen blir kjent ett døgn etter at Hicks i en kongresshøring fortalte at hun av og til fortalte hvite løgner for å beskytte presidenten.

29-åringen har jobbet tett på Donald Trump helt siden han startet presidentkampanjen sin sommeren 2015. Der hadde hun rollen som talskvinne. Fra før hadde hun jobbet med PR for Trumps datter, Ivanka.

Hicks hadde ingen politisk erfaring før hun ble en del av kampanjen, men ble raskt en sentral person, som presidenten hadde stor tillit til.

Derfor tok han henne med inn i administrasjonen i Det hvite hus, og der har hun lenge vært regnet som en av hans aller nærmeste rådgivere, og en av de få som forstår hans personlighet. Mange omtaler henne som nærmest en del av Trump-familien.

Det er uklart akkurat når hun forlater jobben, men det blir antydet at det kan skje i løpet av «noen uker». Hicks skriver at hun ikke har ord som kan uttrykke sin takknemlighet overfor presidenten.

Hope Hicks overtok jobben som kommunikasjonsdirektør i fjor sommer etter at Anthony Scaramucci bare varte i elleve dager . Før han hadde Sean Spicer fungert i stillingen etter at Mike Dubke trakk seg.

Trump: Hope er enestående

I en egen pressemelding fra presidenten får Hicks uhemmet skryt.

– Hope er enestående og har gjort en fantastisk jobb i tre år. Hun er så smart og ettertenksom som man kan forestille seg. En tvers gjennom strålende person. Jeg kommer til å savne å ha henne ved min side, men da hun fortalte meg at hun vurderte andre muligheter hadde jeg full forståelse for det. Jeg er sikker på at vi vil jobbe sammen igjen i fremtiden, skriver Trump.

Også stabssjef John Kelly er rosende i sin omtale av den avtroppende kommunikasjonsdirektøren.

– Jeg forstod raskt det så mange har lært om Hope. Hun er langt mer strategisk, verdig og klok enn alderen hennes skulle tilsi, sier Kelly, og forklarer at hun har vært en medarbeider han har kunnet stole på at gjør en strålende jobb.

– Å si at hun blir savnet vil være en underdrivelse, avslutter stabssjefen.

Uklart hva hun skal nå

Nyheten kommer dagen etter at Hicks vitnet i en lukket høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus. Komiteen står for en av granskingene av mulig kontakt mellom Trumps folk og Russland.

I etterkant av høringen er det kommet frem at hun ikke ønsket å svare på spørsmål om perioden i Det hvite hus. Det har også blitt kjent at hun innrømmet at hun av og til fortlte «hvite løgner» på vegne av presidenten.

Det er også bare et par uker siden Rob Porter, som skal være Hicks kjæreste, forlot Det hvite hus etter at to eks-koner anklaget ham for mishandling.

Ifølge New York Times skal Hicks ha vurdert å forlate jobben i flere måneder. Hvilke «andre muligheter», slik presidenten omtaler det, hun nå vurderer er uklart, men avisen skriver at hun har fortalt kolleger at hun føler hun har oppnådd det hun kunne i jobben.

Tidligere modell

Hicks, som tidligere har jobbet som modell, har holdt en uvanlig lav profil til å være kommunikasjonsdirektør. I et sjeldent, og kort, intervju med magasinet Forbes sa hun like før Trumps innsettelse at hun forventet at det å drive politikk i Washington, D.C. ville være noe helt annet enn å drive valgkamp.

– Jeg kunne lite om politikk. Jeg hadde ikke forventet å være en del av dette, men jeg er veldig stolt over at Mr. Trump har vist meg så mye tillit. Jeg er stolt over hva vi fikk til i kampanjen.

Men selv om hun ikke har hatt noen erfaring fra politikk, har hun dype røtter innen PR. Begge bestefedrene hennes jobbet innen faget. Også faren Paul jobbet med PR. Han var en periode visepresident for PR-avdelingen til den amerikanske fotballigaen, NFL.

Hicks selv har PR-erfaring tilbake til 2012, da hun etter studier begynte å jobbe i det New York-baserte byrået Hiltzik Strategies.

Hicks er født i Greenwich, en velstående by med rundt 60.000 innbyggere helt sørvest i Connecticut. På skolen spilte hun lacrosse, og var kaptein på laget. Hennes trener har uttalt at hun forsøkte å lede ved å gå foran som et godt eksempel. Hun var angivelig den eneste på laget som respekterte reglene om å ikke drikke alkohol.

– Jeg tror de andre jentene var litt irritert på henne, har treneren sagt.

Senere har Hicks studert ved Southern Methodist University, hvor hun har hovedfag i engelsk.