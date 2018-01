SETT FRA FLY: 28. november fyrte Nord-Korea av denne raketten. Det er bekreftet at den ble sett av passasjerer på fly som befant seg på vei fra USA til Asia. Foto: KCNA VIA KNS / KCNA via KNS

Nord-Koreas rakett sett fra fly

Publisert: 17.01.18 09:48

UTENRIKS 2018-01-17T08:48:49Z

Passasjerer på flyet fra San Francisco til Hong Kong så den nordkoreanske raketten bryte gjennom skyene, bekrefter USAs utenriksminister Rex Tillerson.

28. november fyrte Kim Jong-un av fjorårets siste rakett. Testen var vellykket, det ballistiske missilet nådde en høyde på 4500 kilometer før det falt i havet 250 kilometer utenfor Japans kyst. Ikke langt unna var flere fly på vei over Stillehavet, i ruter fra blant annet USAs vestkyst til byer i Asia.

– Dette viser hvor hensynsløst Kim Jong-uns regime er, sa Tillerson på en pressekonferanse, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Tillerson har de siste dagene deltatt i utenriksministermøtet om situasjonen med Nord-Korea. Canada har vært vertskap i Vancouver. Fra Norge deltok Ine Søreide Eriksen som måtte forlate møtet på grunn av regjeringsforhandlinger.

Rex Tillerson har møtt en rekke utenriksministre og diplomater fra land i Europa og Asia. Trump-administrasjonens utenriksminister har hatt en klar agenda: Han vil ha ytterligere innstramminger overfor regimet i Pyongyang og han vil ha andre land med seg.

Tillerson henviste ifølge Bloomberg til amerikanske luftfartsmyndigheter som bekrefter opplysninger om nesten-nærkontakten mellom et passasjerfly og den nordkoreanske testraketten. Luftfartsmyndighetene opplyser at flyet var rundt 500 kilometer fra raketten og at det samtidig var ni andre fly i samme avstand.

– I løpet av døgnet denne raketten ble skutt opp, passerte ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet 716 fly området, sa Tillerson.

Det Hong Kong-baserte flyselskapet Cathay Pacific har bekreftet at mannskapet på selskapets rute 893 fra San Francisco til Hong Kong så missilet og rapportert om det til japansk lufttrafikk-kontroll.

Også Korean Air Lines har bekreftet at missilet ble sett fra et av deres fly som var på vei fra USAs vestkyst til Asia.

– Mitt poeng er at Nord-Koreas vilje til å skyte ut missiler utgjør en trussel for mennesker fra alle nasjonaliteter som befinner seg i fly over regionen når utskytingen skjer. Vi kan ikke regne med at Nord-Korea tar hensyn til hva som står i veien for deres raketter, sa Tillerson.

VG Spesial: Syv dager i Nord-Korea

De siste ukene har det vært en positiv endring i forholdet mellom Nord- og Sør-Korea. Det har blant annet vært samtaler mellom ledere fra de søsternasjonene. Det endte med at Nord-Korea velger å sende en tropp til OL som starter i Sør-Korea i februar. Det er også enighet om å la familier som ble splittet etter Korea-krigen på femtitallet, få møte savnede slektninger. Det er også enighet om at det skal gjennomføres militære samtaler og dialog på høyt nivå.

Søndag kom en tydelig korrigering fra Nord-Korea: Det nasjonale nyhetsbyrået advarer naboene i sør mot å koble temaene gjenforening og atomnedrustning.

– Det kan føre til en kjøligere tone, skrev nyhetsbyrået som er tett knyttet til Kim Jong-uns regime.

I samtalene i Vancouver denne uken , har USA hatt et klart mål om å få en bred enighet om å fortsette en politikk som driver Nord-Korea enda lenger inn i isolasjonen, skriver Bloomberg. Kina og Russland deltok ikke på møte.