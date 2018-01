SVT: Adoptivbarn kan ha blitt utsatt for menneskehandel

Publisert: 29.01.18 18:21

Svensk TV har avdekket at et ukjent antall barn som ble adoptert ifra Chile til Sverige i perioden 1971 til 1992, kan ha vært utsatt for menneskehandel.

Avsløringene er kommet som følge av et samarbeid mellom SVT og den chilenske kanalen Chilevision. Kanalene har gransket opplysninger i adopsjonsdokumenter og sammenlignet dem med biologiske foreldres forklaringer.

I flere tilfeller stemmer ikke opplysningene overens, og i noen tilfeller virker adopsjonsdokumentene å være forfalsket. Det dreier seg om nettverk hvor sosialarbeidere aktivt søkte opp barn som kunne adopteres bort.

– De oppsøkte gravide eller nybakte mødre i marginaliserte og fattige områder. For at de skulle adoptere bort sine barn, tilbød de dem for eksempel penger eller skolegang til deres øvrige barn, opplyser tidligere sjef for barnevernsmyndighetene i Chile, Marta Garcia, til SVT og Chilevision.

SVT har kontaktet en rekke av de aktuelle adopterte barna i Sverige. Av 25 stykker, er det 16 som mener at adopsjonen ikke ble gjort på rett måte. I fem av tilfellene som kanalene har sett på, hevder barnas biologiske foreldre at barna ble tatt mot deres vilje.