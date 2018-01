MÅ JOBBE ANNERLEDES: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at den liberale verdensordenen er under press, og at Norge må stille enda hardere opp for internasjonalt samarbeid i FN og WTO. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ine Eriksen Søreide etter tre måneder som utenriksminister: Advarer mot handelskrig

Publisert: 31.01.18 00:27

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) håper at Donald Trumps trusler om straffetoll mot EU var ment mer for amerikanske velgere, og ikke et forvarsel om handelskrig.

– Noe av det som sies, er nok ment for et hjemlig publikum, sier Eriksen Søreide til VG.

– Men verden er i stor forandring, og det flernasjonale systemet og den liberale verdensorden er under press. Det gjør at vi må jobbe annerledes. Vi må forsvare de arenaene som har tjent oss så godt helt siden andre verdenskrig, sier hun.

Heftig reising

Gjennom tre måneder som utenriksminister har Ine Eriksen Søreide vært i rundt i Europa, i Asia og Afrika, besøkt Nord- og Sør-Amerika og møtt internasjonale kolleger.

Hun var med Erna Solberg og møtte den amerikanske presidenten ansikt til ansikt i Det hvite hus i Washington. Hun har også møtt partene i Midtøsten.

Trump: Veldig urettferdig

Omtrent samtidig, et annet sted i Davos, gikk Donald Trump ut med en advarsel mot EU og sa at unionen må belage seg på represalier for «veldig urettferdig» behandling av USA i internasjonal handel.

EUs svar kom etter få timer: Tiltak som straffetoll mot EU ville bli besvart raskt og passende.

Men Søreide sier det ikke er gitt at dette innvarsler handelskrig over Atlanterhavet.

– Nei, jeg håper ikke det. Men det er viktig å ikke tilspisse retorikken. Den er tøff nå mellom USA og Europa, og til dels mellom USA og Sør-Korea. Men svaret er ikke å kvitte oss med WTO og mekanismene for å løse konflikter, men å gjøre dem bedre. sier hun.

Verden i endring

Eriksen Søreide mener at Norge enda mer enn tidligere må gå i forsvar for de flernasjonale organisasjonene, som FN og WTO, og styrke EU-EØS samarbeidet:

– Slik verden ser ut nå, har vi ikke lenger en stor aktør som samler trådene. At USA krever reformer i FN og andre organisasjoner, og jevnere byrdefordeling, er ikke noe nytt. Men det skjer på en annen måte. Der en aktør trekker seg tilbake, kan det være flere som melder seg for å fylle plassen. Det kan være i direkte motstrid mot Norges interesser.

– På hvilken måte?

– Vi har et regelbasert system for internasjonal handel gjennom WTO, som har tjent oss veldig godt. Men nå spisses konfliktene og er i ferd med å lamme WTO. Som et ikke altfor stort land med en åpen økonomi blir det viktigste for oss fremover blir å opprettholde de arenaene som gir oss markedsadgang for norske varer på like vilkår.

På spørsmål om hvordan Trumps «America First»-politikk endrer Norges forhold til USA, sier utenriksministeren at Norge må fortsette å bygge et sterkt forhold til vår viktigste allierte:

– Vi må engasjere USA konstruktivt. Menn samtidig fortsetter vi å knytte tettere bånd til våre nærmere allierte i Europa, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Holland, og selvsagt til våre nordiske naboer, sier hun.

– Har USA fremsatt lignende trusler om straffetoll mot Norge?

– Nei, svarer Eriksen Søreide.

– Er det fordi Norge i øyeblikket har et handelsunderskudd med USA?

– Det løste statsministeren elegant i møtet med USAs president, da hun koblet det til at vi kjøper mange amerikanske elbiler, blant annet. Det grønne skiftet gir også business-muligheter, det var et viktig budskap fra oss. Jeg tror at det viktigste som kan hindre handelskrig, er erkjennelsen av at ingen tjener på handelskrig, selv om det kan virke forlokkende i en kort periode, sier utenriksministeren.

Møter israelerne og palestinerne

Trump-administrasjonens kunngjøring om å erklære Jerusalem som Israels hovedstad og å kutte i støtten til palestinske flyktninger, er en annen krevende sak som havnet rett i fanget til den nye norske utenriksministeren.

Den norske regjeringen har uttrykt tydelig kritikk mot kunngjøringen.

Norge leder giverlandsgruppen for de palestinske områdene. Reaksjonene som kom etter Trumps kunngjøring, har ført til at EU og Norge har kalt inn til et ekstra møte i giverlandsgruppen i Brussel onsdag. Det møtet skal Ine Eriksen Søreide lede.

Igjen er hun varsom med å kritisere USA direkte:

– Men jeg legger ikke skjul på at stemningen i Midtøsten er anspent og preget av frustrasjon på begge sider. Giverlandsgruppen er eneste arena hvor israelere og palestinere møtes i samme rom. Derfor er det viktig å bruke den møteplassen hvor vi kan samle partene.

– Et nytt norsk fredsinitiativ, altså?

– Begge parter peker på Norge som et land som kan samle partene. Men det er ikke dette forumet som skal løse de siste spørsmålene i fredsprosessen. Så jeg er nøktern realist i forhold til hva vi kan få i stand. Men alternativet til en dialog nå er verre sier Ine Eriksen Søreide.

PS: Et gjennomgående tema i alle møtene som Søreide og andre statsråder har med utenlandske kolleger, er kampanjen for at Norge skal få en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021, foreløpig i konkurranse med Canada og Irland.