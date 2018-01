STÅR SAMMEN: Over syv dager har ofrene forklart sine historier i retten. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Overgrepene som ryster USA: Over 100 kvinner anklager turnlege for misbruk

Publisert: 24.01.18 14:05

UTENRIKS 2018-01-24T13:05:39Z

Den siste uken har over 100 ofre stått fram i retten og fortalt sine historier om overgrep fra den tidligere OL-legen Larry Nassar (54).

150 kvinner hevder at turnlegen skal ha forgrepet seg på dem i løpet av en årrekke. I november erkjente Nassar, som for tiden soner en annen dom for oppbevaring av barnepornografi, seg skyldig i flere av sakene.

De siste syv dagene har rettssalen i Lansing i Michigan rommet bortimot hundre kvinner som forteller sine rystende historier om hvordan legen utnyttet og forgrep seg på dem. Ofrene er for det meste kvinnelige atleter, hovedsakelig mindreårige.

Larry Nassar har tidligere vært legen til USA sitt nasjonale turnlag. Han skal ha forgrepet seg på ofrene under medisinske undersøkelser.

Onsdag er siste dag i den rettslige høringen, og dommen kommer i dag. Legen risikerer ytterligere 125 års fengsel.

«Du er ingenting»

Aly Raisman (23), som har to gullmedaljer i turn fra OL, er en av dem som fortalt sin historie om at legen skal ha forgrepet seg på henne gjentatte ganger.

– Larry, du skjønner vel at vi – denne gruppen med kvinner som du så hjerteløst har misbrukt over en lengre periode – nå er en kraft, og du er ingenting, sa hun under høringen.

Raisman har tidligere beskrevet Nassar som et «monster».

Flere fra USA sitt turnlag som var med i OL i 2012 og 2016 har også kommet fram med sine historier om misbruk av legen, blant annet Simone Biles, Gabby Douglas og McKayla Marony.

De første anklagene kan spores helt tilbake til 1994.

Varslet ikke

Ifølge The Indianapolis Star skal toppsjefer i turnlandslaget avvist anklagene om seksuelle overgrep og skal ikke ha anmeldt forholdene.

Raisman adresserte også dette under høringen.

– Vær så snill, jeg vil understreke behovet for å undersøke hvordan dette skjedde så vi kan holde de som lot dette skje ansvarlig.

Skandalen har ført til at flere av toppsjefene i USA Gymnastics har trukket seg fra sine stillinger, skriver USA Today. Mange krever også at presidenten hos Michigan State University, hvor Nassar har vært ansatt, skal trekke seg.