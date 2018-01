KONFLIKT: Donald Trump skal ha beordret spesialetterforsker Robert Mueller sparket i sommer. Foto: SAUL LOEB / AFP

Amerikanske aviser: Trump ønsket å sparke Mueller

Publisert: 26.01.18 03:04

UTENRIKS 2018-01-26T02:04:22Z

Ifølge New York Times og Washington Post skal Donald Trump ha krevd spesialetterforsker Robert Mueller sparket i juni, men snudde da en rådgiver truet med å slutte.

New York Times siterer fire ikke-navngitte kilder på at presidenten i juni skal ha bedt om FBI-spesialetterforsker Robert S. Muellers avskjed. De skriver også at Trump snudde i saken etter at Det hvite hus -rådgiver Donald F. McGahn truet med å slutte selv om det ble gjennomført.

Også Washington Post har to kilder som forteller samme historie. De skriver at McGahn ikke konfronterte presidenten direkte, men at han mente alvor med trusselen.

I desember ble det klart at demokrater i Kongressen fryktet av Trump ville sparke Mueller , men dette er første gang det er kjent at presidenten faktisk skal ha forsøkt å gjøre det. Ifølge New York Times skal Mueller selv ha fått vite om hendelsen i løpet av de siste månedene, ettersom hans etterforskere har intervjuet tidligere og nåværende ansatte i Det hvite hus.

Selv uttalte Trump, via Ty Cobb, i desember at han ikke hadde noen planer om å sparke mannen som siden mai har etterforsket Russlands påvirkning av fjorårets amerikanske valgkamp og om noen i Trump-kampanjen samarbeidet med russerne .

Ifølge New York Times skal rådgiver i Det hvite hus, McGahn, ha mottatt beskjeden, men nektet å gå videre med be justisdepartementet om å avsette spesialetterforskeren. Da skal han ha truet med å slutte selv. Avisen sier kildene kun vil uttale seg anonymt fordi de ikke vil identifiseres når de diskuterer en pågående etterforskning.

Times hevder videre at McGahn var uenig med presidenten og fortalte flere høytstående tjenestemenn at å sparke Mueller ville være katastrofalt for Trumps presidentskap. Han skal også ha sagt at Trump ikke kom til gjennomføre avskjedigelsen på egen hånd.

Advokaten Ty Cobb, som håndterer forholdet mellom Det hvite hus og Muellers kontor, sa i en uttalelse:

Av respekt for spesialetterforskerens embete og dets prosess, avstår vi fra å kommentere.

Washington Post siterer en uttalelse fra senator Mark R. Warner, demokrat og nestleder i Senatets etterretningskomité:

«Å sparke spesialetterforskeren er en rød linje presidenten ikke kan krysse. Ethvert forsøk på å fjerne spesialetterforskeren, unnskylde nøkkelvitner eller på noen annen måte gripe inn i etterforskningen, vil være grov misbruk av makt.»

Warner sier også at samtlige medlemmer av Kongressen, fra begge partier, har et ansvar for å umiddelbart være tydelige på dette.

Washington Post skriver at det var Trumps team av juridiske rådgivere som rådet ham til å blir kvitt Mueller i sommer, men at presidenten når har en ny gruppe rådgivere som har rådet ham til å samarbeide med Mueller.

Reglement

Donald Trump kan for øvrig ikke sparke Mueller direkte. Det er det bare visejustisministeren som kan gjøre. Ettersom justisminister Jeff Sessions har erklært seg inhabil i Russland-etterforskningen, er Rosentein Muellers overordnede. Siden Rosenstein før jul erklærte sin tillit til Mueller er det lite sannsynlig at han vil sparke spesialetterforskeren.

Skal Trump sparke Mueller må han derfor først sparke Rosenstein, for så å erstatte ham med en visejustisminister som er villig til å sparke Mueller.

Det finnes likevel en annen mulighet: Trump kan beordre reglene som regulerer rollen til en spesialetterforsker opphevet, og dermed sparke Mueller selv, ifølge Neal Katyal, som var med på å lage nettopp disse reglene på 90-tallet.

Foreløpig har Mueller tatt ut siktelser mot blant andre Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn , hans tidligere kampanjesjef Paul Manafort . Ingen av siktelsene handler om samarbeid mellom kampanjen og Russland.