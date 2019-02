IKONISK STRAND: Motstandere av boreprosjektet i Australbukten frykter hele landets sørlige kyst kan bli kraftig rammet hvis det skulle skje en ulykke. Bildet viser stranden Bondi Beach i Sydney, som er et av stedene som ifølge rapporten kan rammes. Equinor mener det er mikroskopiske sjanser for at dette skal skje. Foto: Reuters

Equinors miljørapport har satt sinnene i kok i Australia

SYDNEY (VG) Den norske oljegiganten innrømmer at en alvorlig ulykke ved det planlagte borefeltet utenfor den australske sørkysten kan føre til at selveste Bondi Beach kan blir rammet av oljesøl.

Det høyst hypotetiske skrekkscenarioet er omtalt i appendikset til en over 400 siders lang rapport som Equinor publiserte denne uken.

Høringsdokumentet ble lagt frem som et ledd i den nå to år lange prosessen for at det delvis statseide norske selskapet skal få lov til å starte prøveboring ved feltet Stromlo-1, 372 kilometer utenfor Australias sørkyst.

Prosjektet, som av miljøaktivister har blitt sammenlignet med boreplanene i Lofoten, har møtt stor motstand lokalt blant fiskeriselskaper, turistnæringen og lokalpolitikere.

Men Equinor har også fått bred politisk støtte lokalt fra blant annet ressursminister Matthew Canavan, som har uttrykt frykt for at Australia snart tvinges til å importere olje.

Det norske selskapet har uttalt at de ønsker å være så transparente som mulig i prosessen frem mot den planlagte boringen i 2020, og har bedt folk komme med innspill til den nå fremlagte rapporten i en periode på 30 dager.

I etterkant må miljørapporten formelt godkjennes av australske National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority før Equinor kan starte å lete etter olje.

Landssjef for Equinor i Australia, Jone Stangeland, sa i forrige uke at dokumentet viser at prøveboringen ved Stromlo-1 i Australbukten kan bli gjennomført på en trygg måte, og at de har skissert en robust sikkerhetsplan hvis noe uforutsett skulle dukke opp.

Men ikke alle er enige i den påstanden.

Og det var spesielt kartet på side 40 i rapportens appendiks som nå skaper furore blant motstanderne av oljeboringen. Det tar for seg hvilke områder av den australske sørkysten som hypotetisk sett kan bli rammet ved en større ulykke.

Slik blir skrekkscenarioet presentert av Equinor:

I tekstboksen oppå bildet er det presisert at bildet viser en sammenstilling av over 100 ulykkesscenarioer.

Bildet ble fort fanget opp av blant annet australske Greenpeace, som raskt var ute i sosiale medier med følgende tolkning av det opprinnelige bildet:

I det rødstiplede området ligger naturperlene på rekke og rad. Fra Sydneys verdenskjente streder i øst via Jervis Bay og Tasmania til historiske surfebyer ved The Great Ocean Road, og helt til Albany i vest.

Bildet under viser Instagram-favoritten Hyams Beach – som ofte omtales som verdens hviteste strand. Den ligger i Jervis Bay, tre timer sør for Sydney – og ligger altså i det som omtales som faresonen.

Det tok ikke lang tid før det eksploderte i kommentarfeltet til det norske selskapets Instagram-konto under emneknaggen #fightforthebight som refererer til det engelske navnet på Australbukta: The Great Australian Bight.

«HOLD DERE UNNA AUSTRALIA OG LANDETS KYST. DERE ER IKKE VELKOMMEN», står det i en kommentar.

«Vårt miljø er viktigere enn at dere tjener penger», skriver en annen person.

På ett døgn har det kommet inn over 10.000 kommentarer.

Erik Haaland, talsmann for Equinors internasjonale virksomhet sier til VG at de opplever stort engasjement rundt selskapet sitt – også fra dem som ikke ønsker olje- og gassvirksomhet utenfor kysten av Australia.

– Sosiale medier gjør det mulig å mobilisere mange på kort tid, det har vi sett i dette tilfellet, sier han til VG.

Bildet Greenpeace har delt i sosiale medier mener han er laget for å skremme folk.

– Som en del av vår plan har vi lagt ved ulike scenarier. De viser ikke hvordan et oljeutslipp vil se ut, men områder der vi vil måtte planlegge for beredskap dersom vi simulerer hundre ulike oljeutslipp. Disse simuleringene legger til grunn at vi ikke gjør noen tiltak. Og vår miljøplan går gjennom den beredskapen vi har for å håndtere en usannsynlig hendelse og de tiltakene vi vil gjennomføre, sier Haaland.

Statoils aktiviteter i Australbukta startet i 2013 sammen med oljegiganten BP, som hadde sikret seg fire letelisenser. Etter dårlige resultater valgte britene å trekke seg ut, og daværende Statoil overtok BPs eierandel på 70 prosent.

Siden 2017 har selskapet vært eneeier og operatør for to lisenser, og har forpliktet seg til å bore minst én letebrønn.

– De siste to årene har vi forhørt oss med over 100 ulike organisasjoner sør i Australia. De har hele tiden bedt oss om å være åpne. Vi har hørt på dem og gir i dag ut miljøplanen for vår oljeleting, sa Jone Stangeland.

MILJØKATASTROFE: Motstanderne til Equinors boreplaner i Australia mener det er fare for at Australbukten kan bli rammet av en lignende ulykke som skjedde i Mexicogolfen i 2010. 11 mennesker mistet livet, og det tok 88 dager før BP klarte å stoppe lekkasjen som fikk katastrofale konsekvenser for miljøet. Foto: HANDOUT / X80001

Miljøbevegelsen i Australia mener derimot risikoen er stor for en ulykke, og har flagget høyt at den australske sørkysten risikerer å få en Deepwater Horizon-ulykke i fanget hvis Equinor starter å bore.

I 2010 strømmet som kjent over 800 millioner olje ut i Mexicogolfen etter Deepwater Horizon-ulykken under dypvannsboring på en BP-plattform. Det tok 88 dager før lekkasjen ble stoppet. 11 arbeidere mistet livet.

Dette er også et av ankepunktene til boremotstanderne. På den australske sørkysten er finnes det ikke offshorevirksomhet, og ved en større ulykke vil det ta veldig lang tid før en lekkasje blir stoppet, hevder blant annet Peter Owen i organisasjonen The Wilderness Society.

Haaland i Equinor sier at miljøplanen viser hvordan de vil håndtere en hendelse eller et utslipp.

– Vi vil selvsagt ha på plass de ressursene som kreves for å håndtere dette.

TURISTATTRAKSJON: Bildet viser fjellformasjonen De tolv apostlene ved The Great Ocean Drive sør for Melbourne. Kyststripen kan ifølge Equinors rapport bli rammet ved en større ulykke under boringen. Foto: AP

En av politikerne som har vært i opposisjon mot det norske selskapets planer er Peter Clements, tidligere ordfører på turistfavoritten Kangaroo Island. Han var blant annet i Norge i fjor for å protestere mot boreplanene til Equinor. Den gang sa han følgende til E24:

– Det er midt i en marin konserveringspark, på ultradypt vann der man aldri har gjort suksessfulle boringer tidligere, i et av de mest lumske farvannene i verden. Og langs kysten ønsker ikke majoriteten av samfunnene at Australbukta skal bli industrialisert – inkludert urbefolkningen, som har bodd der i 60.000 år.

ENORME ØDELEGGELSER: Bildet er tatt ved Queen Bess Island i juni 2010 nesten to uker etter ulykken i Mexicogolfen, og viser en pelikan som har blitt rammet av oljesølet. Foto: AP

Nå er han derimot erstattet av Michael Pengilly, som er av en helt annen oppfatning.

– Equinor ligger langt forut når det gjelder å være åpen med interessenter, sa han denne uken.

Greenpeace-aktivist Nathaniel Pelle innrømmer overfor den australske SBS at store boreulykker tilhører sjeldenheten samtidig som han er uenig at det er helt trygt å bore i The Great Australian Bight, som Australbukten heter på engelsk. Han mener det bare skal en menneskelig feil til for at det skal gå galt.

– Det første du legger merke til når du leser planen Equinor har publisert er at de gjemmer unna de alvorligste bildene. Kart som viser hvor langt avgårde et oljeutslipp kan ramme er gjemt i appendikset, sier han til SBS News.

Haaland i Equinor peker på at miljøplanen er en omfattende plan på 1500 sider.

– Det er ingen krav om å offentliggjøre denne planen. Vi har valgt å gjøre dette på eget initiativ og miljøorganisasjoner, interesseorganisasjoner og andre kan komme med innspill. Her mener vi at vi har vist stor åpenhet og vi er det første oljeselskapet i Australia som legger fram det fulle utkastet til en miljøplan offentlig.