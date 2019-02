SAKSØKT: USAs nåværende president anklages for å ha kysset en valgkampmedarbeider mot hennes vilje under et valgkamparrangement i Tampa, Florida i 2016. Her er han avbildet på den aktuelle datoen. Foto: Loren Elliott/The Tampa Bay Times via A

Valgkamparbeider saksøker Donald Trump: Hevder han kysset henne uten samtykke

En kvinne som jobbet med Trumps presidentkampanje i 2016 hevder hun ble utsatt for diskriminering mens hun jobbet for at han skulle bli president.

Det er The New Yorker og Washington Post som mandag melder at den kvinnelige valgkamparbeideren, Alva Johnson, mandag leverte sitt søksmål for en føderal domstol i Florida.

Hun hevder at hun under arbeidet med Trumps presidentkampanje ble utsatt for både rase- og kjønnsdiskriminering, ved at hun ble betalt mindre enn mannlige, hvite kollegaer.

Hun hevder også at den nåværende presidenten delvis kysset henne på munnen ved en anledning.

Ifølge journalisten bak artikkelen i The New Yorker, Ronan Farrow, kan kvinnens anklager bli vanskelig å bevise: To personer som skal ha vært til stede da det uønskede kysset angivelig skjedde, skal ha sagt at de ikke så det.

Ronan Farrow er mest kjent for å ha stått bak metoo-avsløringen av Hollywood-kjempen Harvey Weinstein for magasinet The New Yorker, noe han fikk Pulitzerprisen for.

Washington Post har også omtalt søksmålet, og har intervjuet kvinnen. De skriver at hendelsen ifølge Johnson skal ha skjedd ved et valgkamparrangement i Tampa i Florida 24. august 2016:

– Jeg følte meg umiddelbart krenket fordi jeg ikke hadde forventet eller ønsket det. Jeg kan fortsatt se leppene hans komme rett mot ansiktet mitt, har Johnson uttalt til avisen.

Johnson forteller at hun i etterkant av hendelsen fortalte både moren, broren og faren om det samme dag. To måneder etterpå skal hun ha konsultert med en advokat om hendelsen.

Ifølge The Washington Post skal advokaten ha sagt at han oppfattet henne som troverdig, men at han ikke antok henne som klient av forretningsmessige årsaker på det aktuelle tidspunktet.

Talsperson for Det hvite hus, Sarah Sanders, kaller anklagene absurde i en pressemelding:

– Dette skjedde ikke, og er direkte motsagt en rekke svært troverdige kilder som var til stede, skriver hun.

Under valgkampen i 2016 gikk flere kvinner ut og anklaget Trump for seksuell trakassering. Selv har han omtalt alle anklagene som løgner.

Siden han ble president er Johnson imidlertid den eneste til å stå frem med nye anklager, og den eneste som har anklaget han for uønsket kontakt under selve presidentkampanjen, ifølge Washington Post.

I 207 ble han saksøkt for ærekrenkelser av en tidligere deltager i TV-programmet «The apprentice», Summer Zervos, som anklager han fir å ha trakassert henne seksuelt.