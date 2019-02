DYREFORSØK: Seks labradorer ble onsdag avlivet ved Göteborgs universitet i forbindelse med et dyreforsøk. Bildet er fra 2012. Foto: Mathilda Andersson Nwachukwu / Spionen

Titusener har protestert mot dyreforsøk - nå er hundene avlivet

Flere dyreforsøk på seks labradorer i Sverige har ført til massive protester, kjendis-engasjement og drapstrusler mot forskerne. Nå er hundene avlivet, slik at de kan brukes til forskning.

Seks dyreforsøk ved et laboratorium ved Göteborgs universitet har satt sinnene i kok. Labradorene Venus, Milia, Mimosa, Lotus, Luna og Zuri ble brukt til forskning for å teste tannimplantater og har nå blitt avlivet, skriver Aftonbladet, som siterer Göteborgs-Posten.

Hundene skal ha fått en tredjedel av tennene sine trukket ut, for så å ha fått satt inn tannimplantater laget for mennesker.

Forskere tror hunder har spytt og bakteriekultur i munnhulen som likner menneskers, og denne måneden ble labradorene avlivet så forskerne kan analysere effekten av forsøket ved å se på hundenes vev og blod.

Hundene må være døde for at forskerne kan gjennomføre analysen, har de uttalt. Ifølge journaler Göteborgs-Posten har fått innsyn i sovnet hundene stille inn onsdag.

Titusener har skrevet under i protest

Det at hundene skulle brukes til forskning, for så å avlives, har opprørt mennesker verden over. Flere titusentalls mennesker har skrevet under på protestlister, og verdenskjente stjerner har kommet på banen.

Ifølge The Times har 80.000 mennesker skrevet under i protest.

Kjendiskomikeren og dyrevennen Ricky Gervais og Downton Abbey-skuespilleren Peter Egan er blant kjendisene som har engasjert seg i saken og støttet protestkampanjen - sammen med aktivister fra britiske Animal Justice Project.

Det har også blitt arrangert en demonstrasjon utenfor universitetet, men til ingen nytte.

«Nå er vi sammen veldig mange som vet hva som skjer med dyr på Göteborgs universitet, og vi skal passe på at dette aldri skjer igjen» skriver den svenske Djurrättsalliansen på sin Facebook-side torsdag.

– Det finnes mange mennesker med implantat som man burde kunne samle inn data fra og jobbe med isteden, uttalte Djurrättsalliansens talsperson, Daniel Rolke, til Aftonbladet da de først omtalte dyreforsøkene i januar.

– Vanskelig å komme til enighet

Ansatte ved universitetet har uttalt til The Times at de har retningslinjer som sikrer at hundenes velferd blir fulgt opp av veterinærer, og at de forsikrer om at så få dyr som mulig blir anvendt i forsøkene.

– Det er vanskelig for oss å komme til enighet i denne saken, men dialog er viktig. Slik vi ser det er det fortsatt behov for dyreforsøk innenfor noe forskning - for å ha muligheten til å utvikle nye medisiner og behandlingsmetoder og samle grunnleggende kunnskap, uttalte Göran Landberg, professor ved universitetet, ifølge avisen 16. februar.

Hundrevis av mennesker skal ha tilbudt seg å skaffe hundene et nytt hjem, slik at de skulle slippe å bli avlivet. Flere av forskerne har også blitt truet på livet av personer som ikke stiller seg bak forsøkene, skriver Aftonbladet.

Ingen av forskerne bak studien har besvart avisens henvendelser etter at det ble kjent at de seks labradorene ble avlivet torsdag.