Her er våpnene Putin truer med: «Satan 2», undervannsdrone og nye missiler

Vladimir Putin (66) skrøt i sin tale om «rikets tilstand» av en rekke russiske våpen som er på vei til å bli tatt i bruk. Ett av disse våpnene har i NATO-kretser fått kallenavnet «Satan 2».

Publisert: 21.02.19 04:09







Den russiske presidenten var i sin tale veldig konkret i hvilke våpen de nå har på gang. Han var likevel forsiktig med å komme med løfter om når de ulike våpnene kan komme i bruk.

Hypersonisk rakett

«Zirkon» er en rakett som går med hypersonisk hastighet, og Putin antydet i sin tale en langt større hastighet enn det eksperter tidligere har snakket om.

PRESIDENT: Vladimir Putin fotografert i forbindelse med at onsdag hadde sin tale om rikets tilstand i Moskva. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

– Dette er en lovende nyhet. Arbeidet har vært vellykket og går etter planen. Zirkon har en hastighet på opptil 9 mach og en rekkevidde på mer enn 1000 kilometer. Den kan nå mål både til vanns og til lands, sa den russiske presidenten.

Raketten skal kunne brukes om bord både på ubåter og overflatefartøy. NATO kaller den for «SS-N-33».

– Per i dag finnes det ikke midler som kan motstå hypersoniske missiler, har Vjatsjeslav Popov, tidligere sjef for Nordflåten, sagt til Ria Novosti.

Nytt missil-system

Putin sa at Russland nå er i gang med serieproduksjon av det nye missilsystemet «Avangard», som kombinerer en ballistisk høyytelsesmissil med et ubemannet hypersonisk glidefly.

Presidenten hyllet de som har jobbet med dette systemet og mente at det kommer til å bedre forsvarsevnen og sikkerheten for Russland. Putin har tidligere kalt det «uslåelig».

les også Stoltenberg etter ny russisk benektelse: Frykter at atomavtalen faller sammen

Vestlige eksperter har vært kritisk og kalt påstandene en «bløff», og for å slå tilbake, offentliggjorde det russiske forsvarsdepartementet i den norske romjulen bilder av Putin selv som er til stede på testing av «Avangard».

UNDERVANNSDRONE: «Poseidon» blir her sendt ut fra en ubåt. Dette er en datasimulering. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Undervannsdrone

– Vi har ikke snakket så mye om det, men nå kan vi si det: Denne våren vil den første ubemannede atomubåten bli lansert, sa Vladimir Putin.

Dette er altså en undervannsdrone som skal utrustes med atomvåpen. Russernes navn er «Poseidon», mens NATO kaller den for «Kanyon».

Den skal angivelig være i stand til å levere en termonukleær koboltbombe på opp til 200 megatonn mot en fiendes havner og kystbyer.

les også Betongfirma saksøker staten etter angivelig verving av spioner i Russland

At russerne drev med utvikling av denne dronen, ble ikke kjent før høsten 2015. Er av enkelte blitt kalt et «dommedagsvåpen».

– Testene med «Poseidon» har vært vellykkede, hevdet forsvarsminister Sergej Sjojgu senere onsdag ifølge Tass.

les også Bakke-Jensen: Norge bruker Russland-kanaler for å hindre atomkappløp

Interkontinentalt missil

Putin meddelte at testperioden blir gjennomført for «Sarmat». Det er et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) drevet med flytende brennstoff. Missilet er utstyrt med supertunge termonukleære stridshoder.

«Sarmat» opererer med supersoniske hastigheter og har en rekkevidde på 17.000 kilometer. Den skal være vanskelig å oppdage. NATOs kallenavn er « SS-X-30-Satan-2».

Senere onsdag sa forsvarsminister Sergej Sjojgu ifølge Tass at de er i gang med «neste etappe» i utprøvingen av dette våpenet. Ifølge Sjojgu kan det være i stand til å utslette «hele land».

Et MiG-31K bombefly med en Kinzjal-rakett. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

Ny rakett fra bombefly

– Kinzjal har bekreftet sine unike egenskaper i testing, sa Vladimir Putin om den nye ballistiske raketten som også kan bære atomstridshoder.

Den har en påstått rekkevidde på 2000 kilometer, mach 10-hastighet og evne til å utføre unnvikende manøvrer når som helst på sin ferd.

Den kan avfyres fra flere typer russiske jagerfly, blant det supersonisk bombefly Tu-22M.

les også Stoltenberg: Unngå forverring med Russland er jobb nummer en

Laservåpen

Putin snakket også om det kraftige laservåpenet «Peresvet», og at dette har «unike egenskaper».

Russerne mener at «Peresvet» har gode egenskaper for å brukes mot ubemannede fly. Armeens avis «Krasnaja Zvezda» skrev i desember at våpenet er under testing nå.

Presidenten nevnte det første gang i sin tale til føderasjonsrådet den 1. mars 2018. Han sa den gang at «vi har gjort vesentlig fremgang når det gjelder laservåpen».

les også E-tjenesten: Slik svarte Putin på NATOs storøvelse i Norge

Forholdet mellom Russland og USA er kjøligere enn på lenge. Tidligere denne måneden kunngjorde først USA, så Russland, at de trekker seg fra nestrustningsavtalen INF, som de to landene forpliktet seg til for over 30 år siden.

Det er en avtale som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.