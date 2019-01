Norsk kontor i bygningskompleks rammet av eksplosjon i Nairobi

Det norske statlige investeringsfondet Norfund har adresse på samme sted som er under angrep, trolig av terrorister, i Nairobi. Alle deres ansatte er gjort rede for.

Tirsdag ble det meldt om en eksplosjon og skyting ved et hotell i den kenyanske hovedstaden Nairobi . Hendelsen skal finne sted i en bygning som huser et finere hotell og et kontorkompleks, der det blant annet ligger en bank, i bydelen Westlands, melder nyhetsbyrået AFP.

Ifølge meldinger fra Nairobi er adressen for kontorkomplekset 14 Riverside Drive. Det er samme adresse der det norske statlige investeringsfondet Norfund har kontorer i fjerde etasje.

Kommunikasjonsansvarlig i Norfund Inger Nygaard bekrefter overfor VG at de har kontor i bygningskomplekset.

– Heldigvis er alle våre lokalt ansatte er gjort rede for. Vi har én norsk ansatt, men han var ikke tilstede, sier Nygaard.



















Norfund ble opprettet av Stortinget i 1997 som et redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige land. Formålet er å bidra til økonomisk vekst, sysselsetting, kompetanseheving og tekonolgioverføring. De har kontorer flere steder i verden.

Nordmann: - Vi er midt i det

Innovasjon Norge har også kontor i Nairobi, men på et annet sted enn der angrepet har skjedd. De har én norsk ansatt, som skal være i sikkerhet.

– Vi er midt i det. Vi har kontakt med den norske ambassaden hele tiden. Vi har fått føringer om å gå tilbake til Innovasjon Norge-kontoret, sier avdelingsleder Marit Karlsen Brandal i Innovasjon Norge i Nairobi til VG.

Hun og mannen bor på et hotell i det rammede området og må vente til det ikke lengre er sperret av.

– Vi har ikke helt oversikt over situasjonen nå, men har fulgt med på TV. Vi ser helikopter i lufta, sier hun.

Minst tre drept

Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de er kjent med hendelsen.

– Den norske ambassaden i Nairobi jobber med å få oversikt over situasjonen. Ambassaden har sendt ut informasjon på sms til registrerte norske borgere i Nairobi. Norske borgere i Nairobi bør unngå området, følge med på nyhetssendinger og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Lokale medier skriver at minst tre personer er drept og flere skal være såret i angrepet, som klokken 16.30 norsk tid fremdeles pågår.

Ifølge lokalt politi er fremdeles væpnede angrepsmenn inne i bygningen.

Fakta om alvorlige angrep i Kenya 2019: Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for det pågående angrepet mot et hotell- og kontorkompleks i hovedstaden Nairobi 15. januar. Minst tre er drept. 2015: 2. april gikk fire væpnede menn til angrep mot høyskolen Garissa University College. 148 personer ble drept, i tillegg til angriperne. Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab tok på seg ansvar for angrepet. 2014: Den islamistiske opprørsgruppen al-Shabaab sier den sto bak angrepet 22. november på en buss i Kenya, der 28 passasjerer ble drept. Angrepet var rettet mot alle som ikke var muslimer. 2013: Flere gjerningsmenn stormet kjøpesenteret Westgate i Nairobi 21. september. Det tre dager lange angrepet kostet livet til rundt 70 mennesker. Al-Shabaab tok på seg skylden. 1998: I Kenyas hovedstad, Nairobi, eksploderte en kraftig bombe i en bygning like ved den amerikanske ambassaden i 1998. Minst 40 personer ble drept. Samtidig eksploderte en tilsvarende bombe i nærheten av den amerikanske ambassaden i Tanzanias hovedstad, Dar-es-Salaam. I alt mistet 230 personer livet ved de to eksplosjonene. Al-Qaida tok på seg ansvaret. Kilde: NTB

Det har kommet urovekkende meldinger fra kontorbygget etter angrepet startet.

– Vær så snill, hjelp oss, vi gjemmer oss. Det er svartkledde og tungt bevæpnede terrorister her, tvitret en person fra innsiden av bygningen.

Terrororganisasjon påtar seg skyld

Politisjef for det kenyanske politiet opplyser at angrepet mistenkes for å være et terrorangrep, ifølge Sky News.

Mediehuset Al-Jazeera melder at terrorgruppen al-Shabaab påtar seg skylden for angrepet.

– Vi gjennomfører for øyeblikket en operasjon i Nairobi, sier gruppens talsperson til kanalen.

Direktebilder fra stedet viser folk som flykter i panikk.

– Vi har sendt styrker til stedet, inkludert antiterrorstyrker, men så langt har vi ikke mer informasjon, sier Owino.

I september 2013 ble 67 mennesker drept da den ytterliggående somaliske islamistgruppen al-Shabaab angrep Westgate-kjøpesenteret, som ligger i det samme området av Nairobi.

– Det er utrolig trist at dette skjer igjen i Nairobi. Vi håper at omfanget denne gang ikke er så stort, sier Inger Nygaard i Norfund.