Slik vil Theresa May unngå enda et Brexit-nederlag

UTENRIKS 2019-01-21T16:14:17Z

LONDON (VG) En mer samarbeidsvillig Theresa May kom i ettermiddag til Underhuset for å legge frem en plan B. Hun avviser fortsatt en ny folkeavstemning om utmeldingen fra EU.

Publisert: 21.01.19 17:14 Oppdatert: 21.01.19 17:50

May startet talen i Underhuset med å fordømme bilbombe-angrepet i Londonderry i Nord-Irland lørdag der to mennesker ble drept. Så gikk hun over til å snakke om brexit.

– Det er åpenbart etter forrige ukes avstemning at regjeringen må endre sin plan, og det har den, sa May.

En uke etter det ydmykende nederlaget sa hun at hun vil bruke tiden fremover på å snakke tettere med parlamentsmedlemmene for å sikre en avtale med EU. Hun avviser imidlertid fortsatt en ny folkeavstemning, slik flere parlamentsmedlemmer har tatt til orde for.

– Det ville undergrave befolkningens tro på politikken, sier hun, og karakteriserer en mulig ny folkeavstemning som et brudd med det folket bestemte seg for da de gikk til urnene i 2016.

Tre punkter

May listet opp tre viktige ting hun vil fokusere på fremover for å få til en avtale med EU, etter forrige ukes nederlag i underhuset.

1) Mer åpne og inkluderende forhandlinger med parlamentsmedlemmene.

2) Så sterk som mulig beskyttelse av arbeidstakeres rettigheter og miljøet.

3) Å forsikre seg om at å unngå en hard grense mellom Irland og Nord-Irland kan la seg gjøre, på en måte som får støtte fra både parlamentet og EU.

– Ved å gjøre det så vil vi respektere mandatet fra det britiske folk, og forlate EU på en måte som være god for hver eneste britiske borger og hver eneste del av Storbritannia, sier May.

Når det kommer til forhandlingene fremover, sier hun at hun vil holde flere lukkede møter med parlamentsmedlemmer for å orientere dem om forhandlingene med EU. Parlamentsmedlemmer har klaget over at de ikke har blitt inkludert i stor nok grad i prosessen med å fremforhandle den første avtalen.

Sammenliknet med «Groundhog Day»

Da Theresa May var ferdig med å legge frem sin plan, ble hun møtt med krass kritikk fra opposisjonsleder Jeremy Corbyn . Han sammenliknet forhandlingene med EU med filmen «Groundhog Day». I filmen der Bill Murray spiller hovedrollen, tvinges han til å gjenoppleve den samme dagen på ny og på ny.

– Logikken i nederlaget forrige uke, er at statsministeren må endre sine røde linjer, fordi hennes nåværende avtale ikke er mulig å levere, sier han og beskylder May for å være i «dyp fornektelse».

Han mener hun en gang for alle er nødt til å si at hun ikke vil forlate EU uten en avtale, en såkalt «no deal»-situasjon, som kan oppstå hvis parlamentet ikke klarer å bli enige om å stille seg bak det hun forhandler frem.

– Det er to ting som kan gjøre at vi ikke får «no deal». Det ene er å reversere folkeavstemningen og bli i EU, og det ville være et svik mot beslutningen det britiske folk tok i 2016. Det andre er å bli enige om en avtale - det er nettopp å finne ut hvordan jeg kan sikre støtten fra dette huset for en avtale med EU som jeg jobber med, og som jeg vil snakke med Corbyn om, sier hun.

Theresa May har garantert irene at det ikke vil bli noen potensielt fredsforstyrrende «hard» grense mellom Nord-Irland og Irland etter brexit. Men hvordan en slik særavtale skal foregå, er fortsatt usikkert. Og blir det ingen Brexit-avtale, vil det bli en hard grense.

Les mer: Brexit står og faller på denne grensen

Viktig avtale

Dagens aviser i Storbritannia legger vekt på at Theresa May må finne en løsning på grensen mellom Irland og Nord-Irland om hun skal sikre en avtale med EU. Irland er i EU og Nord-Irland er i Storbritannia og skal forlate EU.

En grunn til at mange folkevalgte i Underhuset stemte nei til Mays avtale er frykten for at en hard grense skal ødelegge handel, relasjonen mellom landene og det verste av alt, at terroren igjen skal blusse opp.

Vil ha ny avstemning

En av parlamentsmedlemmene som lenge har gått mot sin leder Theresa May og vil ha en ny folkeavstemning er Anna Soubry.

– Jeg frykter at Theresa Mays plan B er ingen avtale med EU, og det er det aller verste alternativet, , sier Soubry til Channel 4 News.

Soubry stemte ned sin partileders avtale for én uke siden.

Grunnen er at datoen for utmelding 29. mars nærmer seg og tiden for å forhandle snart har rent ut. Dessuten har Theresa May gjentatte ganger har sagt at ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale.

– Hun vil ikke bevege seg i tollunion-spørsmålet, det indre marked, og vil heller ikke diskutere en ny folkeavstemning. Hva mer er igjen da? Jo, ingen avtale, sier Soubry til Channel 4 News.

I følge Soubry er en ny folkeavstemning er den eneste måten å løse opp i den fastlåste situasjonen, men May står på sitt og viser til de 17,4 millioner britene som stemte for å forlate EU.

- Vi må levere på resultatet av den første folkeavstemningen. Det er den viktigste jobben vår som politikere, sa hun gjentatte ganger i parlamentet.