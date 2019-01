May: Avviser ny folkeavstemning

LONDON (VG) En mer samarbeidsvillig Theresa May kom i ettermiddag til Underhuset for å legge frem en plan B. Hun avviser fortsatt en ny folkeavstemning om utmeldingen fra EU.

Publisert: 21.01.19 17:14

May startet talen i Underhuset med å fordømme bilbombe-angrepet i Londonderry i Nord-Irland i lørdag der to mennesker ble drept. Så gikk hun over til å snakke om brexit.

– Det er åpenbart etter forrige ukes avstemning at regjeringen må endre sin plan, og det har den, sa May.

En uke etter det ydmykende nederlaget sa hun at hun vil bruke tiden fremover på å snakke tettere med parlamentsmedlemmene for å sikre en avtale med EU. Men hun avviser fortsatt en ny folkeavstemning, slik flere parlamentsmedlemmer har tatt til orde for.

– Det ville undergrave befolkningens tro på politikken, sier hun, og karakteriserer en mulig ny folkeavstemning som et brudd med det folket bestemte seg for da de gikk til urnene i 2016.

Tre punkter

May listet opp tre viktige ting hun vil fokusere på fremover for å få til en avtale med EU, etter forrige ukes nederlag i underhuset.

1) Mer åpne og inkluderende forhandlinger med parlamentsmedlemmene

2) Så sterk som mulig beskyttelse av arbeidstakeres rettigheter og miljøet

3) Å forsikre seg om at å unngå en hard grense mellom Irland og Nord-Irland kan la seg gjøre, på en måte som får støtte fra både parlamentet og EU.

– Ved å gjøre det så vil vi respektere mandatet fra det britiske folk, og forlate EU på en måte som være god for hver eneste britiske borger og hver eneste del av Storbritannia, sier May.

Når det kommer til forhandlingene fremover, sier hun at hun vil holde flere lukkede møter med parlamentsmedlemmer for å briefe dem angående forhandlingene med EU, etter klager fra parlamentsmedlemmer som føler de ikke har blitt inkludert i stor nok grad i prosessen med å fremforhandle den første avtalen.

Viktig avtale

Dagens aviser legger vekt på at Theresa May må finne en løsning på grensen mellom Irland og Nord-Irland. Irland er i EU og Nord-Irland er i Storbritannia og skal forlate EU.

En grunn til at mange folkevalgte i Underhuset stemte nei til Mays avtale er frykten for at en hard grense skal ødelegge handel,

– Anna Soubry - Jeg frykter at Theresa Mays plan B er ingen avtale med EU, og det er det aller verste alternativet.

Grunnen er at datoen for utmelding 29. mars nærmer seg og tiden for å forhandle snart har rent ut. Dessuten har Theresa May gjentatte ganger har sagt at ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale.

Soubry representerer det konservative partiet i Underhuset og stemte ned sin partileders avtale for én uke siden.

– Hun vil ikke bevege seg i tollunion-spørsmålet, det indre marked, og vil heller ikke diskutere en ny folkeavstemning. Hva mer er igjen da? Jo, ingen avtale, sier Soubry til Channel 4 News.

Selv er Soubry tydelig på at en ny folkeavstemning er den eneste måten å løse opp i den fastlåste situasjonen.