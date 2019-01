TRØBBEL PÅ HJEMMEBANE: I forrige uke var han i Russland, og denne uken skulle han samlet støtte i Davos. Men Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa måtte forlate Sveits grunnet uro i hjemlandet. Foto: Philimon Bulawayo / X02381

Zimbabwes «krokodille» frykter opptøyer

UTENRIKS 2019-01-21T23:50:40Z

Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa, med tilnavnet «krokodillen», haster hjem for å slå ned uro i sitt kriserammede hjemland.

Publisert: 22.01.19 00:50

Zimbabwe sliter med enorme økonomiske utfordringer, men søndag kveld forlot president Mnangagwa næringslivsmøtene i Davos i Sveits uten å ha kommet i gang med målet om å sikre bistand.

Presidenten, som overtok makten etter at diktator Robert Mugabe ble skviset ut i november 2017 , har nemlig så mye trøbbel på hjemmebane, at han måtte avslutte lenge planlagte utenlandsoppdrag.

– Første prioritet er å gjøre det rolig og stabilt, og å få Zimbabwe til å fungere igjen, uttalte Mnangagwa da han dro, ifølge NTB.

Økende priser

I over en uke har det vært voldelige sammenstøt i forbindelse med demonstrasjoner mot regjeringen. Protestbølgen ble utløst av høyere bensinpriser, men har også en politisk brodd mot landets autoritære styre.

Minst tolv mennesker har mistet livet og 78 har fått behandling for skuddskader, ifølge Zimbabwe Human Rights NGO Forum. De har kartlagt til sammen 240 tilfeller av angrep eller tortur.

Presidentens talsperson George Charamba ga en svært lite beroligende beskjed i helgen:

– Våre reaksjoner så langt er kun en forsmak på hva som kommer, sa han til avisen Sunday News.

FN er sterkt kritisk til regjeringens håndtering av protestene etter hvert som det er kommet stadig flere påstander om skyting, vold og bortføringer av opposisjonen, aktivister og vanlige innbyggere. EU har kritisert «den urimelige bruken av makt fra sikkerhetspersonell».

Hilste på Twitter - ingen kunne lese det

Myndighetene stengte i forrige uke tilgangen til Internett. Econet, landets største teleoperatør, omtaler regjeringens grep som «langt utenfor vår kontroll».

Det skapte oppgitt latter blant mange zimbabwere da presidenten sendte en beroligende melding til folket på Twitter, som ingen kunne lese siden tilgangen til sosiale medier er blokkert.

– Det er fremdeles veldig vanskelig å nå gjennom til Zimbabwe, grunnet restriksjonene på Internett, forklarer Ynghild Solholm, som har opprettet bistandsorganisasjonen Sabona, som driver prosjekter innen helse, utdanning og sysselsetting i Zimbabwe.

Mandag bestemte Høyesterett at stengingen av Internett var et ulovlig tiltak, og at ubegrenset tilgang måtte gjenopprettes. Men fortsatt er nettilgangen begrenset mange steder i landet, forteller lokale kilder til den norske bistandsarbeideren.

ZIMBABWE * Innlandsstat i det sørlige Afrika med 16 millioner innbyggere. * Kolonisert av Storbritannia på slutten av 1800-tallet. Selvstyrt koloni fra 1923. * Ble kjent som Rhodesia og styrt av et hvitt mindretallsregime som ensidig erklærte landets uavhengighet fra Storbritannia i 1965. * Oppnådde selvstendighet først i 1980 etter en frigjøringskrig. * Robert Mugabe (93) ledet landet siden selvstendigheten, først som statsminister, deretter som president fra 1987. * I november 2017 grep de militære i landet makten og satte Mugabe i husarrest. Seks dager senere trakk han seg etter trusler om riksrett. * Mugabes mangeårige medarbeider, tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa, ble deretter utpekt til ny president av regjeringspartiet ZANU-PF. * 2. august 2018 ble Mnangagwa utropt til vinner av det første presidentvalget etter Mugabes avgang. * Opposisjonen hevdet at det var omfattende valgfusk og klaget på resultatet, men klagen ble avvist. (NTB)

Solholm var i Zimbabwe i forrige uke, rett før opptøyene begynte, og merket at situasjonen var anspent. Folk er misfornøyde med mer enn bensinprisene, som har økt med 150 prosent - det er den generelle økonomiske krisen i landet det reageres mot.

– Den lokale Zimbabwe-dollaren skal i teorien være verdt det samme som amerikanske dollar. Men én-til-én gjelder bare i teorien. Prisene oppgis ofte i amerikanske dollar, men dersom man betaler i den lokale valutaen, så blir det fire ganger så dyrt, forteller Solhom.

– Det gir absurde utslag, som at prisen på en tannbørste blir 180 kroner. På sykehusene er det mangler på alt fra Paracet til livsviktige medisiner. Basisvarer er så dyrt at de færreste har råd. Nå går lærerne ut i streik for høyere lønn, noe som ofte skaper opptøyer, fortsetter hun.

Myndighetene har pågrepet lederen for landets største fagforening, Japhet Moyo, og siktet ham for undergravende virksomhet, melder NTB.

Moyo er generalsekretær i ZCTU, som er Zimbabwes svar på LO, og bakgrunnen for pågripelsen er storstreiken han var med på å organisere i forrige uke. Sikkerhetsyrkene i landet har også pågrepet over 600 mennesker, og det meldes om mishandling og tortur.

Blant dem som er pågrepet, er den regimekritiske pastoren Evan Mawarire, som også er siktet for undergravende virksomhet. Dersom han blir funnet skyldig, risikerer han opptil 20 års fengsel.

PS : Zimbabwe har planer om relansere sin lokale valuta iløpet av året. Før kollapsen i 2009 var én billion Zimbabwe-dollar det samme som ti amerikanske dollar.