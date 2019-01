SENATOR: Mitt Romney ble valgt inn til Senatet fra Utah i mellomvalget i høst. Foto: Rick Bowmer / TT NYHETSBYRÅN

Mitt Romney hardt ut mot Trump

Den tidligere republikanske presidentkandidaten mener at Trump ikke har vist seg presidentembetet verdig.

Publisert: 02.01.19 22:27

Torsdag samles den nye amerikanske kongressen i Washington. En av de nyankomne er republikaneren Mitt Romney , som er valgt inn til Senatet fra delstaten Utah.

Selv om han tilhører samme parti som Donald Trump, har ikke Romney mye til overs for den sittende presidenten. I en kronikk i The Washington Post går han hardt til angrep på sin partifelle.

«Det er velkjent at Donald Trump ikke var min foretrukne kandidat som republikanernes president. Etter at han ble kandidaten, håpet jeg at han ville avstå fra bitterhet og utskjelling», skriver Romney i kronikken .

«Men i sum har oppførselen hans de siste to årene, og spesielt i løpet av de siste to månedene, vist at presidenten ikke er embetet verdig», fortsetter han.

Romney skriver at han er enig med en del av Trumps politikk, som å utfordre Kina og å utnevne konservative høyesterettsdommere. Men en president må også samle nasjonen, påpeker Romney.

«Når nasjonen er så splittet, bitter og sint, er presidentens personlige lederegenskaper uunnværlige. Og på dette punktet er den sittende presidentens mangler mest åpenbare», skriver han.

«Velkommen til kampen»

Donald Trump svarte på kronikken med å vise til at Romney tapte mot Barack Obama, da han var republikanernes presidentkandidat i 2012.

«Jeg ville foretrukket at Mitt fokuserte på sikkerhet langs grensen, og på mange andre områder, der han kunne vært behjelpelig. Jeg vant stort, og det gjorde ikke han. Han burde være glad på republikanernes vegne. Vær en lagspiller og VINN!» skriver presidenten på Twitter.

Ellers har kronikken fått blandede reaksjoner blant republikanske politikere.

«Jeg er skuffet over Mitt Romney. Han definerer seg som senator ved å kritisere president Trump. Hvis påtroppende senator Romney tror at Trump er et større problem enn Nancy Pelosi eller senator Schumer, har han mye å lære om hvordan ting blir gjort i Washington», skriver Ari Fleischer, tidligere pressesekretær for president George W. Bush, på Twitter .

Nancy Pelosi og Chuck Schumer er demokratenes ledere i henholdsvis Representantenes hus og Senatet.

Andre viser Romney støtte.

«Velkommen til kampen, Mitt Romney», skriver John Kasich, som ble slått av Trump i forsøket på å bli republikanernes presidentkandidat i 2016, på Twitter .

Splittet parti

Hilmar Mjelde, postdoktor ved Universitetet i Bergen, mener at Romney ser Trump som personlig uskikket til å være statsoverhode.

– Samtidig har Romney vist seg som en opportunist gjennom hele sin rikspolitiske karriere. Han har vært med eller mot Trump, alt etter som han finner det formålstjenlig. Det virker som at han nå, som nyvalgt senator, føler seg politisk beskyttet nok til å prøve å bære fanen for restene av «aldri Trump»-bevegelsen. Disse håper og tror fortsatt at Trump kun er en ubuden gjest, som vil forsvinne ut igjen, og at partiet fortsatt kan bli sitt gamle selv, slik Reagan definerte det, sier Mjelde.

Han mener at eliten i det republikanske partiet er splittet.

– Eliten ville aldri ha Trump, for Trump drev jo i realiteten valgkamp mot både Demokratene og Republikanerne i 2015 og 2016. Han er fortsatt en slags outsider i eget parti, selv om 80–85 prosent av partiet er bak ham, sier Mjelde.

– Har grasroten

Men USA-eksperten understreker at uroen i partiet uansett er et faresignal for Trump. Gerald Ford, Jimmie Carter og George Bush senior ble alle utfordret i sitt eget parti, og alle tapte gjenvalg, påpeker han.

– Kan vi se Romney som presidentkandidat i 2020?

– Han har alltid ønsket å bli president. Om noen utfordrer Trump internt i 2020, vil det først og fremst bli på stil og egnethet som president. John Kasich, Romney og Jeff Flake er de som mest høylytt skiller seg fra Trump, og som utpeker seg som mulige alternativer.

Den republikanske senatoren Jeff Flake var en høylytt kritiker av Trump, men stemte sjelden mot presidentens politikk i Senatet. Han tok ikke gjenvalg i høst.

Mjelde tror ikke at noen av dem vil lykkes med å bli president.

– Man kan ikke beseire Trump i eget parti. Alle som har prøvd har endt opp som reduserte politiske skikkelser, med mulig unntak av John McCain. Trump har grasroten med seg, og sitter trygt, sier han.