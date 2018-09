OVERGREP: En 41 år gammel mann skal ha forgrepet seg på en kvinne under en Norwegian-flyvning fra London til Seattle i januar i år. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Jan Ovind

Mann tiltalt for overgrep på Norwegian-fly

UTENRIKS 2018-09-05T08:02:35Z

Om bord Norwegian-flyet fra London til Seattle skal en kvinne ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en annen passasjer. - En ny og forstyrrende trend, varsler FBI.

Publisert: 05.09.18 10:02

Det var TV 2 som først omtalte saken i Norge.

En 41 år gammel mann fra USA er tiltalt for overgrepet under flyturen på drøyt ni timer. Hendelsen skjedde i januar i år, ifølge FBI.

United Airlines-skandalen: Utkastet passasjer brakk nesen og mistet to tenner

Den kvinnelige passasjeren hadde på forhånd tatt angstdempende medisiner. Om bord flyet drakk hun ett glass vin. Deretter skal den tiltalte ha tilbudt henne enda et glass, noe hun takket ja til. Etter at hun drakk det andre vinglasset, skal kvinnen ha følt seg «uvanlig trøtt».

(Saken fortsetter under videoen)

Kvinnen sovnet. Da hun våknet igjen, innså hun at mannen forgrep seg på henne. Hun så også at han hadde lagt jakken sin over henne for å skjule hva han gjorde for de andre passasjerene. Hun skal deretter ha kommet seg unna og varslet kabinpersonalet.

Flyselskap til passasjer: Barna dine vil bli plassert i fosterhjem om du ikke gir fra deg setet

– Ny trend

FBI slår nå full alarm om overgrep på fly.

– Meldinger om seksuelle overgrep på fly er økende, understreker de.

LES OGSÅ: Flatnesede hunder forbys på Norwegian-fly

Den amerikanske politietaten beskriver det som en «ny og forstyrrende trend», samtidig som de oppfordrer personer som blir utsatt for slike overgrep om å melde fra til flyselskap og politi.

Norwegian sier til VG at overgrep og seksuell trakassering er noe som skjer svært sjelden om bord i flyene.

LES OGSÅ: Mann stjal tomt passasjerfly og styrtet flyet i sjøen nær Seattle

– Dersom man opplever trakassering eller uønsket oppmerksomhet fra medpassasjerer, så skal man varsle de kabinansatte slik at de kan følge opp saken med kapteinen om bord, sier talsperson Astrid Mannion-Gibson for Norwegian.

De har ingen ytterligere kommentarer til hendelsen.

Tafset på kvinnelig passasjer

I tillegg til hendelsen på Norwegian-flyet i januar, skal noe tilsvarende ha skjedd under en flyvning fra Alaska til Seattle.

(Saken fortsetter under videoen)

Det var i utgangspunktet et ledig sete mellom tiltalte og fornærmede, men den tiltalte mannen (37) skal ha flyttet seg til setet ved siden av henne.

– På forskjellige tidspunkt, mens han latet som om at han sov, tok han på låret og brystet hennes, heter det i pressemeldingen fra FBI.

(Saken fortsetter under videoen)

Den fornærmede kvinnen fikk hjelp fra en annen passasjer til å komme seg vekk fra mannen. Hun tok deretter kontakt med en av flyvertinnene, som varslet politiet.

Overgrep mot mindreårige som flyr alene er også et voksende problem, ifølge FBI.

LES OGSÅ: Fly måtte nødlande på grunn av lukt av sure sokker