SULTRAMMET: En jente venter på legesjekk i Abs i Jemen i juni i år. Hun er en av 821 millioner underernærte mennesker i verden. Foto: Essa Ahmed / AFP

Ny FN-rapport: Flere mennesker i verden sulter nå enn før

UTENRIKS 2018-09-11T09:10:28Z

Hvert niende menneske er underernært, og 150 millioner småbarn er rammet av veksthemming. Samtidig øker overvekt blant jordas befolkning.

For andre år på rad har antall mennesker som lider av sult i verden økt.

I 2017 er det estimert at antall underernærte mennesker har økt til 821 millioner - tilsvarende hvert niende menneske i verden.

Det kommer frem i The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 , publisert av FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO), det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD), verdens matprogram (WFP), UNICEF og verdens helseorganisasjon ( WHO ).

Rapporten gir et oppdatert estimert tall på antall sultne mennesker i verden.

Over 150 millioner småbarn rammet

Sult er mest utbredt i land hvor jordbruket er sårbart for regn, temperaturforskjeller og tørke, og hvor en stor andel av befolkningen er avhengig av nettopp jordbruk.

Underernæring og mangel på matsikkerhet ser ut til å gå opp i nesten alle regioner i Afrika og i Sør-Amerika, mens situasjonen er relativt stabil i Asia.

Ifølge rapporten har veksthemmingen blant barn nådd et «uakseptabelt høyt nivå». Nesten 151 millioner barn under fem år - eller 22 prosent - er rammet av veksthemming.

Over 51 millioner barn i samme aldersgruppe lider dessuten av avmagring, og disse barna har økt risiko for dårlig helse, dårlig utvikling og dødelighet.

Samtidig er over 38 millioner barn under fem år overvektige. 71 prosent av disse bor i Asia og Afrika.

Antall overvektige øker

Sultøkingen kommer nemlig i en tid hvor overvekten blir større. I mange land sameksisterer underernæring og overvekt.

Dyr næringsrik mat og matbegrensning er noe av forklaringen til at familier uten matsikkerhet kan ha en større sjanse for å bli overvektige, ifølge FN.

Samtidig gir dårlig tilgang til mat økt risiko for lav fødselsvekt og veksthemming blant barn, noe som gjerne øker sjansen for overvekt senere i livet.

Ifølge rapporten blir overvekt blant voksne stadig verre. Over 672 millioner voksne mennesker i verden er overvektige - tilsvarende mer enn en av åtte voksne.

Problemet med overvekt er størst i Nord-Amerika. I Asia og Afrika, hvor andelen overvektige er minst, er også trenden i ferd med å gå oppover.

Konflikter, klimavariasjoner og ekstremvær

Assisterende direktør for strategi og kunnskap i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling, Paul Winters, forteller at tallene indikerer at vi ikke lenger har fremgang når det kommer til å stanse sult.

– Et av FNs bærekraftsmål var å utrydde sult innen 2030. Hvis ikke noe blir gjort, kommer vi ikke til å nå det målet, sier han til VG.

Winters sier at grunnen til økningen de siste årene skyldes konflikter, klimavariasjoner og ekstremvær.

Han legger til at vekst i økonomi og landbruksproduksjon er avgjørende for å ende sulten, men at man også må sette i gang tiltak i de ulike landenes regjeringer.

– Dette inkluderer investeringer i vanning, husdyrproduksjon og gode avlinger, samt programmer som kan gi fattige familier markedsmuligheter.