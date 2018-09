Det hvite hus: Analyserer språket i anonym kronikk for å finne forfatteren

UTENRIKS 2018-09-06T07:06:41Z

Jakten på den anonyme skribenten i New York Times er i gang i Det hvite hus. Og presidenten er rasende.

Publisert: 06.09.18 09:06 Oppdatert: 06.09.18 09:17

Onsdag publiserte New York Times et anonymt innlegg fra en «høytstående ansatt» i Det hvite hus , som har skapt store spekulasjoner om hvem forfatteren kan være.

Jakten på skribenten - som beskriver hvordan mange i Trump-administrasjonen aktivt motarbeider presidenten - har allerede begynt.

Bakgrunn: Det hvite hus-topp avslører «stille motstandsbevegelse» mot Trump

Analyserer språket i kronikken

Ifølge flere amerikanske medier forsøker nå medarbeidere i Det hvite hus å analysere språket i kronikken for å finne ut hvem som har skrevet den.

På Twitter skrev presidenten at dersom «den FEIGE anonyme personen virkelig eksisterer, må The Times, for å ivareta nasjonens sikkerhet, overlevere ham/henne til myndighetene umiddelbart!»

Washington Post forteller om skrekkslagne ansatte og kansellerte møter i Det hvite hus etter at kronikken ble publisert.

– Problemet for presidenten er at det kan være så mange mennesker. Du kan ikke peke ut én person. Alle prøver, men det er umulig, sier en anonym kilde i administrasjonen til avisen.

– Det er som en skrekkfilm, når alle innser at oppringningen kommer fra innsiden av huset, sier en tidligere Det hvite hus-ansatt.

Flere mistenker visepresidenten

Ifølge Washington Posts kilder reagerte Trump med «vulkansk sinne» da han fikk høre om kronikken, og han skal ha fortalt sine fortrolige medarbeidere at han mistenker at forfatteren jobber med nasjonale sikkerhetsspørsmål eller i justisdepartementet.

Flere spekulderer nå om det kan være visepresident Mike Pence selv som står bak det sjokkerende innlegget.

Grunnen til det er ett enkelt ord i kronikken: «lodestar» (ledestjerne).

I kronikken omtaler forfatteren John McCain som «en ledestjerne for å gjenopprette æren til det offentlige liv og vår nasjonale dialog».

Ordet er nokså sjeldent brukt, men ikke av Pence, som i motsetning til en rekke andre høytstående medarbeidere i administrasjonen, skal ha brukt ordet en rekke ganger de siste årene:

Ordet alene er nok imidlertid ikke et sterkt nok bevis.

Ifølge Business Insider har flere Det hvite hus-ansatte som tidligere har lekket detaljer bevisst brukt ord og fraser som andre ansatte bruker, for å ikke bli oppdaget.

New York Times røper lite

Den anonyme skribenten skal ha tatt kontakt med debattredaktøren i New York Times i forkant av publiseringen, og uttrykt interesse for å skrive et oppsiktsvekkende innlegg for avisen.

Debattredaktør Jim Dao er svært vag når han svarer på spørsmål om forfatterens identitet.

– Personen kontaktet meg gjennom en mellommann, sier han til CNN .

Han sier videre at det skjedde «for flere dager siden», uten å være mer spesifikk, og han vil ikke oppgi vedkommendes kjønn, stilling eller hvem andre i avisen som vet vedkommendes identitet.

Han sier også at avisen snakket direkte med forfatteren, men vil ikke si hvordan.