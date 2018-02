FRI: Teodora Vasquez har blitt «benådet» og slipper ut av fengsel 20 år før tiden. Foto: JOSE CABEZAS / X03700

Ble dømt etter dødfødsel – fri etter ti år i fengsel

Publisert: 15.02.18 21:04

Teodora Vasquez fra El Salvador fikk i dag friheten tilbake etter å ha sittet i fengsel i ti år etter en dødfødsel.

Vasquez ble opprinnelig dømt til 30 år bak murene. I 2007 hadde hun en dødfødsel da hun var høygravid.

Vasquez fødte det døde barnet få dager etter at hun ble angrepet av flere menn på gaten og slått hardt i magen. Hun forsøkte forgjeves å ringe nødnummeret før hun mistet bevisstheten.

Hun trengte egentlig medisinsk hjelp, men ble i stedet lagt i håndjern og beskyldt for å ha drept sitt eget barn.

Vasquez ble dømt for «mord under skjerpede omstendigheter» i 2008.

El Salvador har totalforbud mot alle former for abort, også dersom svangerskapet er et resultat av voldtekt eller truer morens helse. Strafferammen er to til åtte års fengsel, men politi og påtalemyndigheten sikter ofte kvinnene for langt mer alvorlige forbrytelser.

Etter ti år i fengsel ble saken hennes vurdert på nytt i desember. Vasquez håpet da om løslatelse i og med at medisinske bevis slo fast at hun var skyldig. Det skjedde ikke.

Men i dag snudde justisdepartementet. Etter ti år bak murene ble hun torsdag løslatt.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, var til stede da hun ble sluppet fri. Han forteller til VG over telefon fra El Salvador at det var et ekstremt emosjonelt øyeblikk da fengselsportene åpnet seg tidligere i dag.

– Det er helt utrolig! Hele familien møtte opp og hadde enorme forventninger – spesielt sønnen på 14 år. Det var en sann glede da hun ble fulgt ut av fengselet av selveste justisministeren. Det var et utrolig emosjonelt øyeblikk, forteller han.

– Blitt et symbol

Hun ble sluppet ut på grunn av «benådning». Det vil si at hun ikke er frifunnet, men at straffen har blitt redusert.

Amnesty-lederen tror at grunnen til at Vasquez fikk tilbake friheten i dag er en kombinasjon av internasjonalt press og arbeidet til lokale organisasjoner.

– Det har vært kontinuerlig arbeid fra lokale organisasjoner som har ført til løslatelsen. Vasquez har også fått ekstremt mye oppmerksomhet internasjonalt og har blitt et slags symbol på lignende saker i landet.

For hun er ikke den eneste kvinnen i landet som er dømt etter landets strenge abortlover. Da Vasquez fikk slippe fri tidligere i dag satt omkring 25 kvinner igjen i fengselet som er dømt etter en dødfødsel.

– Dette er fattige kvinner som opplever dødfødsel sent i svangerskapet. De har ingen lege eller annen medisinsk hjelp som kan støtte deres historie, dermed blir de dømt for å ha drept barnet, forklarer Egenæs.