KLAPPJAKT: Onsdag morgen søker franske spesialstyrker blant annet langs elven Rhinen i Strasbourg. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Politiet jakter Chérif Chekatt (29) etter drapene i Strasbourg

UTENRIKS 2018-12-12T11:47:43Z

Han er domfelt hele 27 ganger tidligere og er regnet som en trussel mot Frankrikes sikkerhet. Chérif Chekatt (29) jaktes av fransk politi etter skyteepisoden i Strasbourg tirsdag kveld.

Den antatte gjerningsmannen etter skyteepisoden i den franske byen navngis onsdag som Chérif Chekatt. Det bekrefter statsadvokaten i Paris, Remy Heitz, under en pressekonferanse.

Mannen er fra bydelen Neudorf og har vokst opp i Strasbourg. Politiet mener han skal ha handlet alene under skyteepisoden der tre personer omkom tirsdag kveld .

Chekatt er en kjenning av politiet, og er tidligere dømt hele 27 ganger i Frankrike , Sveits og Tyskland , som Strasbourg grenser til i øst.

Under en pressekonferanse opplyser Heitz om at Chekatt tok en taxi fra julemarkedet etter angrepet.

– Han fortalte taxisjåføren at han hadde skutt mot soldater og drept ti mennesker, forteller statsadvokaten.

AP har fått innsyn i flere av dommene mot mannen, og skriver at Chekatt blant annet ble dømt til to år og tre måneders fengsel for et ran i Tyskland i 2016. Da ble han dømt for innbrudd på en tannklinikk og et apotek.

Han ble også dømt for ran i Frankrike i 2008, og Sveits i 2013, skriver AP.

Ifølge TV2 vokste han opp i byen sammen med seks søsken, og har siden 2011 vært arbeidsledig.

Chekatt skal ha vært del av et radikalisert miljø i bydelen Neudorf i Strasbourg, og fransk politi mener at mannen kan ha blitt ytterligere radikalisert i fengsel.

Ifølge Sky News skal mannen ha blitt deportert fra Tyskland til Frankrike i 2017.

Forsøkt pågrepet

Før angrepet på julemarkedet tirsdag kveld var Chekatt registrert på fransk etterretnings liste over personer som kan være en trussel mot nasjonens sikkerhet, som går under «Kode S».

Fransk politi forsøkte å pågripe 29-åringen i hans leilighet i Neudorf tirsdag morgen, men lykkes ikke med dette da mannen ikke var hjemme . Flere andre som var antatt medskyldige i årsaken til politiaksjonen; drapsforsøk og ran, ble pågrepet under aksjonen.

I leiligheten fant politiet en rifle, en granat og flere kniver.

Timer senere skal Chekatt angivelig ha avfyrt skudd mot en folkemengde på det populære julemarkedet i byen, like før klokken 20.00 tirsdag kveld.

Ifølge AFP skal mannen ha ropt: «Allahu Akbar» (Gud er stor) under hendelsen.

Blant de omkomne etter hendelsen var en thailandsk turist, og en soldat. Det siste offeret er ifølge statsadvokaten hjernedød, men holdes foreløpig fysisk i live av medisinsk hjelp.

Ytterligere åtte personer er hardt skadet etter hendelsen, mens fem er lettere skadet.

Skal være skadet

Store politistyrker har gjennom natten lett etter mannen, så langt uten hell.

Chekatt skal ifølge fransk politi ha blitt skadet i en skuddveksling med en soldat etter skyteepisoden på julemarkedet.

Ifølge Innenriksminister Christophe Castaner skal den mistenkte ha blitt truffet i armen, og være skadet.

Han skal også ha vært i ytterligere én konfrontasjon med sikkerhetsstyrker før han forsvant.

Onsdag pågår det fortsatt en storstilt klappjakt, og fransk politi har mobilisert 350 mennesker, inkludert 100 politifolk – med støtte fra to helikoptre, spesialpoliti, samt soldater fra antiterror-enheten Sentinelle.

Sentinelle-enheten består av 10.000 soldater og 4700 politibetjenter, og er ledet av det franske militæret.

Politiet jobber nå på spreng for å finne 29-åringen, blant annet ved å rekonstruere fluktruten. De undersøker også om han har fått hjelp av andre.

Fire slektninger pågrepet

Beredskapsnivået i Strasbourg og Frankrike ble natt til onsdag hevet til høyeste nivå: «Urgence attentat».

Statssekretær Laurent Nunez i det franske innenriksdepartementet bekrefter at fem personer ble pågrepet i en rekke politiaksjoner gjennom natten.

Fire av de pågrepne skal ha tilknytning til den mistenkte gjerningsmannen, skriver AFP, som siterer statsadvokaten i Paris.

Statsadvokat Heitz opplyser onsdag om at de fire er slektninger av Chekatt.

Ifølge AP skal de fem andre personene som er pågrepet i saken ha blitt arrestert hjemme i Chekatts leilighet.

Franske myndigheter bekrefter at de er usikre på om gjerningsmannen fortsatt befinner seg i landet, og mistenker at han kan ha rømt til Tyskland.

I et intervju med France-Inter Radio understreker statssekretæren at motivet bak angrepet fortsatt er uklart. Saken etterforskes nå som terror.

Myndighetene i Frankrike oppfordrer onsdag sine innbyggere til å være på vakt i etterkant av angrepet, og advarer mot nye angrep.

Alle offentlige arrangementer i Strasbourg er avlyst onsdag.