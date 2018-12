LETER ETTER KROPPER: Asep Sunaria (42) leter etter savnede mennesker han kjenner i landsbyen Carita i Banten-provinsen i Indonesia julaften. Området var det som ble hardest rammet av tsunamien. Foto: Adek Berry, AFP

Asep flyktet fra den dødelige tsunamien: – Alt er borte nå

UTENRIKS 2018-12-24T13:25:08Z

Innbyggerne på de indonesiske øyene Java og Sumatra bruker julen på å lete etter kropper i ruinene av det som en gang var hjemmene deres. Den dødelige tsunamien har nå vekket nasjonal debatt om landets varslingssystemer.

Publisert: 24.12.18 14:25

Litt over ett døgn etter at den dødelige tsunamien traff de indonesiske øyene Java og Sumatra, leter de etterlatte fortsatte etter kropper i ruinene.

Tallet på antallet omkomne er nå oppjustert til 373 mennesker, og flere enn 1000 er skadet.

Landet nasjonale katastrofemyndigheter meldte mandag morgen om at mer enn 600 hjem er skadet. Én av dem som har returnert til et hjem lagt i ruiner er Asep Sunaria.

42-åringen satt på motorsykkelen sin da den enorme bølgen skyllet inn over land klokken 21.30 lokal tid 22. desember.

– Vannet kom derfra. Det lagde samme lyd som vinden; «whoosh» forteller han til nyhetsbyrået AP:

– Jeg var i sjokk. Jeg forventet det ikke i det hele tatt – det skjedde uten forvarsel. Først trodde jeg det bare var en tidevannsbølge, men vannet steg så høyt, minnes han.

Sammen med familien rømte han fra landsbyen Sukarame til et område som lå høyere opp i terrenget.

De etterlot seg alt. Selv om de var heldige som overlevde tsunamien har de nå lite igjen å komme hjem til.

– Familien min er trygge, men huset vårt er ødelagt – alt er borte nå:

– I dag ser jeg etter kropper som fortsatt ikke er funnet. Vi fant bare én i går, og nå vi ser etter steder hvor flere kan ligge begravet, forteller han.

– Vi har ikke noe fungerende varslingssystem

Forskere uttalte mandag at de basert på satellittbilder og tilgjengelig informasjon mener det var et ras fra den aktive vulkanen Krakatau som skapte monsterbølgene.

Det skriver Reuters .

Vulkanen ligger på øya Anak Krakatau i Sundastredet mellom de indonesiske øyene Java og Sumatra.

Krakatau hadde et utbrudd klokken 21.03 lørdag kveld, like før den dødelige bølgen traff land. Raset som fulgte skal deretter har ført til et stort undersjøisk skred, som dannet de enorme bølgene som skyllet inn mot Indonesias kyst.

Vest-kysten av Banten-provinsen på Java ble hardest rammet av tsunamien.

Ifølge den britiske avisen The Guardian ble 60 butikker og 420 kjøretøy hardt skadet i naturkatastrofen, i tillegg til de menneskelige tapene.

Sutopo Purwo Nugroho, talsperson for de indonesiske katastrofemyndighetene, uttalte mandag at Indonesia ikke har noe fungerende varslingssystem for skred eller vulkanutbrudd.

– De nåværende varslingssystemene brukes for å måle jordskjelv, skriver han på Twitter julaften:

– Indonesia må bygge et system som kan gi tidlige advarsler mot kommende tsunamier som dannes som følge av undersjøiske skred og vulkanutbrudd.

Kriserammet land

Indonesia ligger på den såkalte Ildringen og rammes jevnlig av jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. Bare i år har nesten 2800 mennesker omkommet i ulike naturkatastrofer.

Nugroho går mandag hardt ut mot landets systemer for varsling av slike katastrofer, og skriver blant annet på Twitter at Indonesias tsunamibøye-nettverk «ikke har vært i drift siden 2012».

– Vandalisme, et begrenset budsjett og tekniske skader førte til at det ikke var noen tsunamibøyer på dette tidspunktet. De må gjenoppbygges for å styrke det indonesiske systemet for tidlig varsling av tsunamier, skriver han.

Søndag advarte Nugroho mot at faren for en ny tsunami fremdeles er til stede , fordi vulkanen fortsatt har utbrudd.

Folk blir anbefalt å holde seg unna kysten og strendene i dagene som kommer.

– Livet mitt var allerede tøft

I landsbyen Carita i Banten-provinsen er ødeleggelsene store. 61 år gamle Sunarti vasser gjennom vann som rekker henne til knærne for å finne eiendeler utenfor hjemmet, som nå er totalskadet.

– Vi fant to døde mennesker der borte i går, forteller hun til nyhetsbyrået AFP mandag.

Sammen med sin 100 år gamle mor overlevde hun monsterbølgen ved å flykte til høyere terreng, forteller hun. Der ble de helt til de var sikre på at det var trygt å returnere til landsbyen.

– Livet mitt var allerede tøft, sier Sunarti, som i likhet med mange indonesiere kun bruker ett navn:

– Vi er veldig fattige, og så skjer dette.

Julaften besøkte Indonesias president Joko Widodo landsbyen for å holde en pressekonferanse. Under besøket beordret han landets meteorologi-, geofysikk- og klimabyrå (BMKG) til å kjøpe nye varslingssystemer som tidlig kan advare mot naturkatastrofer.

Ifølge Channel News Asia fortalte presidenten at militærpolitiet fortsatt jobber på spreng med å finne savnede.

– Nasjonale krisemyndigheter vil hjelpe ofre og etterlatte med bistand og kompensasjon fra sosialdepartementet, uttalte han ifølge avisen.