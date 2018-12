GIR IKKE OPP VÅPNENE: Stemningen var god da Kim Jong Un og Donald Trump med et symbolsk håndtrykk bekreftet at de var enige om atomnedrustning. Foto: SAUL LOEB / AFP

Nord-Korea: Vil ha atomvåpen helt til USA har fjernet sine

Nord-Korea vil ikke gi opp sine atomvåpen før USA har fjernet sin atomtrussel, skriver det offisielle nordkoreanske nyhetsbyrået i KCNA i en melding.

Uttalelsen kommer i en periode med stillstand i nedrustningsforhandlingene mellom USA og Nord-Korea.

Korean Central News Agency (KCNA) er regimets nyhetsbyrå, der meldinger fra landets ledere publiseres. Det finnes ingen uavhengige medier i landet.

Spektakulært toppmøte

Det var Singapore som ble arena for det spektakulære toppmøtet mellom de to erkefiendene Nord-Korea og USA. 5. juni i år tok president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un hverandre i hånden på at de ønsket fullstendig atomnedrustning på Korea-halvøya. Det ble ikke snakket om tidsperspektiver eller hvordan de skulle bygge ned atomarsenalene.



Nå har forhandlingene ifølge AP, stått stille lenge. Samtidig har det kommet meldinger som antyder at det slett ikke pågår en nedbygging av atomvåpenanleggene i Nord-Korea.

– Har atomvåpen for å forsvare oss mot USA

VG har besøkt det lukkede flere ganger i 2017 og 2018. I januar i år sa professor Chol til VG:

– USA har provosert og angrepet så mange land, men aldri et land med atomvåpen. Vi kom til at for å forsvare oss mot USAs atomtrussel, måtte vi selv bli en atommakt.

Ri Gyong Chol er professor ved KASS (Korean Association of Social Sciences) og møtte VG til et eksklusivt intervju.

Nordkoreanere VG har snakket med, gjør det helt klart at de ser på atomvåpen som en forsikring mot angrep på landet, spesielt fra USA.

Gjensidig utskjelling

I perioden før det ble enighet om å innlede atomforhandlinger, ble det flere ganger brukt kraftig språk: Nord-Korea stemplet blant annet USAs visepresident Mike Pence som «ignorant» og «dum». Det skjedde etter at Pence advarte mot at Nord-Korea kunne ende opp som Libya hvis de ikke gikk med på en avtale om nedrustning.

USAs president tordnet mot Kim Jong Un fra FNs talerstol.

– «Rocket Man» er på et selvmordsoppdrag for seg selv og sitt regime , tordnet Trump i sin FN-debut i september 2017.

Statsminister Erna Solberg, NATO-sjef Jens Stoltenberg og daværende utenriksminister Børge Brende kom ut etterpå og virket ganske oppskaket .

Reagerer på tøff linje

Det siste halvåret har det kommet stadig nye antydninger om at atomforhandlingene ikke gjør fremskritt. Denne uken skrev New York Times at Nord-Korea advarer USA: En tøff linje i forhandlingene vil blokkere veien mot atomnedrustning.

– Hvis USA fortsetter å innføre nye sanksjoner og kjøre menneskerettighetskampanjer mot Nord-Korea. Det kan føre til permanent stopp i alle muligheter for atomnedbygging i landet, meldte landets myndigheter.

Nyhetsbyrået KCNA har blant annet rapportert at USA har diskutert menneskerettigheter i Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd. Det siste halvåret har USA også innført nye sanksjoner, samtidig som det er blitt forhandlet om atomvåpen.

Bedre forhold til naboen

Meldingen som kom fra KCNA i dag, reiser tvil om Kim Jong Un i det hele tatt vil bygge ned atomarsenalet mange mener han opplever som sin egen garanti for å overleve.

Forholdet til naboen i sør, er fortsatt på god kurs. Nyhetsbyrået Reuters melder at Sør-Korea ønsker å nedskalere den planlagte militærøvelsen i vinter.

USA og Sør-Korea har siden midt på 50-tallet samarbeidet om militærøvelser som har blitt stadig større. Nå melder Reuters at forsvarsdepartementet i Sør-Korea ønsker en mindre øvelse f or å blidgjøre broderfolket i nord. De siste årene har det ikke vært lagt skjul på at amerikanere og sørkoreanere har øvd på invasjon i Nord-Korea.

