FÅR HJELP: En gutt med hodeskader etter jordskjelvet blir behandlet av militært helsepersonell i et feltsykehus i Kayangan på Lombok. Foto: Fauzy Chaniago / AP

Dødstallet stiger i jordskjelvrammede Indonesia

Publisert: 08.08.18 18:38 Oppdatert: 08.08.18 19:06

Håpet om å finne overlevende etter jordskjelvet i Indonesia er i ferd med å svinne mens redningsarbeidere tråler sammenraste bygninger. Dødstallet steg onsdag til 347, ifølge lokale medier.

Indonesiske myndigheter jobber på spreng for å få oversikt over skadene etter det kraftige jordskjelvet som rammet øya Lombok søndag kveld. Sjef for regionale krisehåndteringsmyndigheter (BPBD), Iwan Asmara, har innhentet rapporter om omkomne fra ledere fra lokalkontorer, skriver det indonesiske nyhetsbyrået Antara .

Til sammen er nå 347 dødsfall relatert til jordskjelvet, ifølge BPBD, mens nasjonale myndigheter sier de vil verifisere informasjonen før de bekrefter det tallet, skriver AP.

Fra Gannga meldes det om 54 omkomne, fra Kayangan meldes det om 171 omkomne, fra Bayan meldes det om 11 omkomne, fra Tanjung meldes det om 54 omkomne og fra Pemenang meldes det om 57 omkomne, opplyser BPBD.















1 av 6 VENTER: En mann venter ved siden av den døde kroppen til et familiemedlem ved North Lombok Hospital. Ahmad Subaidi, Antara Foto Agency, Reuters

– Begynner å bli kritisk

Det letes fortsatt etter folk som er fryktet begravet under sammenraste bygninger. De som bistår i leteaksjonen bruker anleggmaskiner for å grave i rester av moskeer, skoler og hjem. Håpet om å finne overlevende er i ferd med å svinne.

– Likene begynner å lukte og vi tror at noen fortsatt er i live under massene. Derfor begynner det å bli kritisk, sier talsmann for de nasjonale katastrofemyndighetene, Sutopo Purwo Nugroho.

Det rapporteres om at 1477 er alvorlig skadet. Flere av de skadde som er reddet ut av sammenraste bygninger, tør ikke å være innendørs i frykt for nye skjelv.

– De er traumatiserte og flesteparten er ikke villig til å opereres innendørs eller ligge innendørs i tilhelingsperioden. De vil behandles utendørs, sier forteller talsperson for Mataram lete- og nødhjelpsbyrå, Gusti Lanang Wisnuwandana.

Har mistet alt

Rundt 156.000 mennesker fordrevne.

– I noen landsbyer er nesten alt gruslagt, alle husene er sammenraste, veier er sprukne og broer er ødelagt, sier Afifin Muhammad Hadi, som er talsmann for det indonesiske Røde Kors , til AFP.

De som har søkt teltleirene som er satt opp, forteller at de mangler nødvendige ressurser som rent vann og toalettmuligheter.

– Vi kommer til å trenge hjelp i lang tid framover, selv om vi allerede har mottatt hjem fra flere myndigheter i regionen, sier talsmannen for de nasjonale katastrofemyndighetene.

Andre kraftige skjelvet på to uker

En uke hadde gått siden skjelvet som kostet minst 16 mennesker livet, da Indonesia nok en gang ble rystet av et kraftig skjelv.

Jordskjelvet i nærheten av øya Lombok 5. august, ble målt til 7 på Richters skala og hadde en dybde på 15 kilometer.

Et døgn etter hadde myndighetene registrert 72 dødsfall. De aller fleste døde som følge av at bygninger raste sammen. Det fulgte over hundre etterskjelv etter det store skjelvet, noe som førte til at mange innbyggere ikke ville returnere til sine hjem i frykt for et nytt kraftig skjelv, skriver Jakarta Post .

Butikkene har åpnet

Militæret, føderalt politi, redningsmannskaper og flere hjelpeorganisasjoner har bidratt i arbeidet etter skjelvet. I første omgang har de lagt vekt på å redningsarbeid, samt å gi nødvendig bistand til dem som er rammet av skjelvet.

Det indonesiske forsvaret har sendt fly lastet med medisiner, telt, kommunikasjonsmidler og mat.

2700 turister er reddet av de populære Gili-øyene.

Blant dem var norske Vegard: - Vi la oss ned under spisebordet og da dundret helvete løs

Tirsdag var butikkene i byen Mantaram åpne igjen. Mantaram er blant stedene som ble verst rammet av jordskjelvet.

– Jeg bestemte meg for å lage mat i dag. I går var vi redde for å gå hjem og skru på komfyren i frykt for nye etterskjelv, sier 45 år gamle Amina, som selger grønnsaker og måltider, til Jakarta Post .