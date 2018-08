IKKE FERDIG: Saudi-Arabias utenriksminister, Adel bin Ahmed al-Jubeir, varsler at de vurderer ytterligere tiltak mot Canada. Foto: Thomas Peter/Reuters

Full diplomatisk krise: Saudi-Arabias bisarre kamp mot Canada

De stanser alle flyginger, nekter egne borgere behandling på kanadiske sykehus og legger alle handelsplanene på is. Listen over saudiarabernes absurde reaksjoner blir bare lengre og lengre.

I likhet med flere vestlige land, uttrykte den kanadiske ambassaden i Saudi-Arabia «alvorlig bekymring» i forrige uke , etter at flere menneskerettsaktivister ble arrestert i landet.

– Vi oppfordrer myndighetene i Saudi-Arabia til umiddelbart å løslate dem og alle andre fredelige menneskerettighetsaktivister, skrev ambassaden på Twitter.

Utenriksdepartementet i det ultrakonservative kongeriket likte dårlig at kanadierne offentlig uttrykte støtte til aktivistene, og tvitret raskt:

– Kongeriket Saudi-Arabia vil ikke akseptere noen form for innblanding i landets interne anliggender eller direktiver fra andre land.

Derfra har en rekke reaksjoner utviklet seg til en diplomatisk krise mellom de to landene.

Dette er Saudi-Arabias reaksjoner mot Canada:

Mandag valgte Saudi-Arabia å utvise Canadas ambassadør . Samtidig kalte de hjem sin egen ambassadør i Canada.

Det ble også klart at det statseide flyselskapet Saudi vil kansellere alle flyginger til og fra Toronto fra og med neste uke.

Saudi-Arabia har lagt alle nye handelsavtaler med Canada på is .

Saudi-Arabia har bestemt at alle saudiarabiske utvekslingsstudenter skal sendes ut av Canada for å studere i andre land i stedet. Dette påvirker minst 7000 studenter. De har også besluttet å stanse alle stipendordninger som gjelder Canada.

Saudi-Arabia stanset all behandling av saudiarabiske borgere på kanadiske sykehus. Ifølge det saudiarabiske statlige nyhetsbyrået vil pasientene bli overført til sykehus i andre land.

Saudi-Arabia advarer om at ethvert annet kanadisk forsøk på å blande seg inn i deres interne anliggender, vil bety at de får lov til å blande seg inn i Canadas.

Saudi-Arabia vurderer nå ytterligere tiltak mot Canada, men utenriksministeren har foreløpig ikke spesifisert hvilke.

– Statuerer et eksempel

Reier Møll Schoder driver nettstedet Den Arabiske Halvøy , som dekker Saudi-Arabia og andre stater i gulfregionen. Han sier at Saudi-Arabia trolig vil vise fremmede stater at kritikk av kongedømmet kan ha en høy pris.

– Jeg tror Saudi-Arabia vil statuere et eksempel for hva utenlandske makter får lov å mene om det de anser som interne affærer. De vil skremme andre stater fra å ta opp de samme tingene som Canada har gjort, sier Møll Schoder.

Han tror det er flere årsaker til at reaksjonene mot Canada ble så sterke.

– Den ene grunnen er at kona til den fengslede dissidenten og bloggeren Raif Badawi har asyl i Canada, og har jobbet hardt for at myndighetene i landet skal aksjonere mot Saudi-Arabia, sier han til VG.

– Når Canada i tillegg går ut på Twitter kunne de slå to fluer i en smekk. Saudi-Arabia kan forstå at folk hever stemmen rundt menneskerettigheter, men de mener at krav om «umiddelbar løslatelse» trår over en grense, sier han.

Anklager Canada for å bryte menneskerettighetene

Ifølge saudiaraberne er det Canada som bryter internasjonale menneskerettigheter. Statskanalen kritiserer Canada gjennom en rekke TV-innslag.

Blant annet viser de innslag om at kanadiske fengsel ikke oppfyller kravene til internasjonale menneskerettigheter, og at de arresterer folk grunnet deres politiske syn.

Saudiarabiske fjernsynskommentatorer sier at Canada behandler urbefolkningen sin «like dårlig som Myanmar behandler Rohingya-folket», og at Canada har den høyeste selvmordsraten i verden.

En annen kommentator på TV-kanalen anklager Canada for å støtte terrorisme, mens en «gjesteekspert» sier at Canada har verdens høyeste andel kvinneforfølgelse.

I en graf hevder angivelig Al Arabiya at 75 prosent av alle kanadiske fanger døde før rettssaken mellom 2015 og 2017:

– Ikke rom for megling

Saudi-Arabias utenriksminister, Abel al-Jubeir, uttalte i en pressekonferanse onsdag at Canada vet hva som må til for å rette opp i «den store feilen» som er blitt begått, og at det ikke er noe å megle over.

De får støtte fra sine regionale allierte: De forente arabiske emirater, Bahrain, de palestinske selvstyremyndighetene og Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

Canadas statsminister, Justin Trudeau, sier på sin side at regjeringen vil fortsette å stå opp for kanadiske verdier og menneskerettigheter.

Han får støtte fra en rekke vestlige land, samt Amnesty International, som oppfordrer det internasjonale samfunnet til å følge i Canadas fotspor, og ta til orde mot regimet i Saudi-Arabia.