LANGVARIG KONFLIKT: Nesten 200 uighurer døde i opprørene i Xinjiang-regionen i juli 2009. Foto: Peter Parks / NTB scanpix

FN: Kina holder en million innbyggere i hemmelige leirer

Publisert: 12.08.18 04:25

UTENRIKS 2018-08-12T02:25:18Z

Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om fengsling og forfølgelse av Kinas muslimske minoritet.

En million uighurer blir holdt i antiterrorsentre i Kina , ifølge det FNs komité for eliminering av all rasediskriminering (CERD) mener er troverdige kilder, skriver BBC .

Det bor over 11 millioner av den muslimske minoriteten i Kina, ifølge landets myndigheter. De fleste bor i den nordvestlige Xinjiang -provinsen, der de utgjør omtrent 45 prosent av befolkningen.

Gay McDougall, nestleder i CERD, er bekymret for at myndighetene i Kina har gjort Xinjiang til «noe som ligner på en stor interneringsleir som er innhyllet i hemmelighet – en slags rettighetsløs sone».

I tillegg antiterrorsentrene, skal to millioner uighurer bli holdt i såkalte omskoleringsleire for politisk og kulturell indoktrinering, ifølge CERD. Dette skriver Al Jazeera .

– Lever og jobber i fred

Myndighetene i Kina har ikke svart på anklagene, men har tidligere benektet at slike leire eksisterer.

Da Laura Stone, seniordiplomat i utenriksdepartementet i USA, påsto at titusenvis av mennesker hadde blitt holdt i omskoleringssentre, svarte Hua Chunying, talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet slik:

– Alle kan se at mennesker av alle etnisiteter i Xinjiang lever og jobber i fred og tilfredshet, og nyter fredelige og fremgangsrike liv.

Målet med leirene skal være å bekjempe religiøs ekstremisme. Myndighetene mener opprørere og separatister i Xinjiang er en alvorlig trussel.

Xinjiang er en selvstendig region i Kina, slik som Tibet. Påstandene om at uighurene og andre muslimske minoriteter blir holdt i regionen har sirkulert i noen måneder, ifølge BBC .

Uenighet om antall

Amnesty International og Human Rights Watch er blant menneskerettighetsorganisasjonene som har kommet med rapporter om massefengsling i leire der de uighurer blir tvunget til å sverge lojalitet til Kinas president Xi Jinping.

Tallene presentert av CERD stemmer overens med rapporter fra Network of Chinese Human Rights Defenders. Andre organisasjoner har derimot presentert lavere tall.

Human Rights Watchs forteller om minst titusener av mennesker i omskoleringssentre, mens Amnesty International har kilder som rapporterer om hundretusenvis.

World Uyghur Congress (WUC), en organisasjon for eksil-uighurer, rapporterer om fanger som blir holdt på uviss tid uten tiltale og som blir tvunget til å rope slagordene til det kinesiske kommunistpartiet. De fleste skal aldri ha blitt anklagd for en forbrytelse.

Ifølge WUC får uighurene i leirene dårlig med mat og det er mange som forteller om tortur.

Rapporter antyder også at kinesiske myndigheter forfølger muslimer som har halalmat, lange skjegg eller skaut og som bruker muslimske hilsner, ifølge CERD. Organisasjonene reagerer også på masseovervåkningen i regionen.

Ekstrem overvåkning

Xinjiang kan være et av de aller mest overvåkede stedene på jorden, skrev The Wall Street Journal i desember 2017. Sikkerhetspunkter, ansiktsgjenkjennelse og DNA-tester er vanlig i regionen. Politiet scanner mobiler for krypterte meldingsapper og politiske videoer. Selv når du skal fylle bensintanken må du registrere ID og se inn i kamera, skriver avisen.