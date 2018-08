SØKER MAKT: Sverigedemokratene kan gjøre et brakvalg i Sverige i september. Aron Emilsson, som sitter i Riksdagen, deltok i innvandringsdebatt i Arendal onsdag. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Sverigedemokratene: - Får uformell hjelp fra personer i Frp

UTENRIKS 2018-08-15T13:07:42Z

ARENDAL (VG) Sverigedemokraten Aron Emilsson (28) sier at partiet hans får uformell hjelp fra Fremskrittspartiet til å lære hvordan partiet kan få mer makt i Sverige.

Publisert: 15.08.18 15:07 Oppdatert: 15.08.18 15:53

Nå håper han på «norske tilstander» i svensk politikk etter riksdagsvalget i september, slik at Sverigedemokratene kan få regjeringsmakt eller bli samarbeidspartner med en ny moderat regjering,

– Ja, jeg er imponert over den norske debatten om migrasjon. Den har en helt annen respekt for ulike syn. I Sverige er innvandring forsatt «elefanten i rommet». I Norge er det stor enighet om begrensningene, selv om partiene er uenige om kvoteflyktninger og annet, sier Aron Emilsson til VG.

Han er invitert til Arendal for å diskutere nettopp innvandring med norske politikere.

Utelukket

I Sverige er det ingen av de etablerte partiene som vil ha noe med Sverigedemokratene å gjøre. I alle fall er det gjennomgangstonen før valget.

Moderaternas forrige leder, Anna Kinberg Batra, åpnet for samarbeid med Sverigedemokratene i Riksdagen. Hun er ikke lengre partileder.

Siden partiet doblet sin størrelse og fikk 14,9 prosent oppslutning i 2014, har de andre partiene holdt dem utenfor gjennom en overenskomst om at den største blokken , altså Socialdemokaterna og Miljöpartiet de siste fire årene, fikk regjeringsmakten.

Denne hindringen håper Emilsson skal brytes nå, i valget 9. september:

– Vi samarbeider uformelt med enkeltpersoner i Frp, som jo er i regjering, og med Dansk Folkeparti som har avtaler med andre partier der. Vi har lært mye av våre nordiske brødre. Nå må vi få de øvrige partiene i Sverige til å innse at vi er en stor kraft man må forholde seg til, sier han.

Men den svenske statsministeren, Stefan Löfven, sier til VG onsdag ettermiddag at Sverigedemokratene spiller på kløftene og utryggheten i samfunnet.

Endret seg

I debatten i Arendal innrømmet Emilsson at hans parti har endret sin språkbruk i arbeidet med å bli akseptert:

– Ja, retorikken er endret og vi har utviklet politikken og er blitt et mer modent parti enn vi var for noen år siden, sier han til VG.

– Men hjelper det i møte med de andre partiene?

– Får vi 25–30 prosent av stemmene, blir det umulig å ignorere oss. Blir vi større enn Moderaterna, så kan det bli vi som tar et initiativ til forhandlinger. Vi er klare til å forhandle med alle. Det viktigste er at vi får gjennomslag, men vi skal også være kompromissvillige, sier Emilsson.

Sverige har mislyktes

Opptøyene og bilbrannene i Sverige de siste dagene kan ha tjent Sverigedemokratene ytterligere i oppslutning.

– Vi må innse hvilke problemer Sverige har. Men nå har også andre partier, Socialdemokraterna er også med på å stille krav og redusere migrasjonen. Men det er viktig at Norden får opp øynene for hvordan Sverige har mislyktes, og at de unngår samme utvikling som Sverige, sier han.

Emilsson sa i debatten i Arendal at partiet ønsker å begrense innvandringen til Sverige til noen få tusen kvoteflyktninger, blant annet for å få større trykk på integrering og å løse de utfordringene som Sverige har fått gjennom migrasjon.

Fremstår som tam

Men SV-leder Audun Lysbakken advarer mot å se på Sverigedemokratene med nye øyne:

– Selv om Emilsson i debatten i Arendal fremstår som ganske tam, så har partileder Jimmie Åkesson en helt annen tone. At ingen vil snakke med dem, fremstiller Sverigedemokratene som at ingen vil snakke om innvandring. Men det er tross alt et parti med direkte røtter i nazistiske miljøer, sier Lysbakken.

– Er det udemokratisk å holde et så stort parti helt utenfor maktfordelingen?

– Det er ingen som har plikt til å samarbeide med partier man ikke ønsker å samarbeide med. Det er ikke udemokratisk. Men det er et åpent spørsmål om høyresiden i Sverige vil endre på dette etter valget, sier SV-lederen,

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), som også var i debatt med Emilsson, vil ikke uttale seg om Sverigedemokratenes politikk.

– Jeg tror nok Norge har vært tidligere ute med å diskutere innvandring enn man var i Sverige. En vesentlig forskjell er også at Sverige har tatt imot langt flere, sier Wara.