FAMILIETUR: Her er den svært velstående bin Laden-familien på ferie i Falun i Sverige tidlig på 70-tallet. Osama står som nummer to fra høyre. Foto: SCANPIX SVERIGE

Osama bin Ladens mor i sitt første intervju: Han ble hjernevasket

Publisert: 03.08.18 11:49 Oppdatert: 03.08.18 12:04

UTENRIKS 2018-08-03T09:49:09Z

Sittende i en gullforgylt stol i familiehjemmet i Saudi-Arabia, 17 år etter historiens dødeligste terrorangrep, forteller Alia Ghanem om sin drepte sønn.

Det er avisen The Guardian som har fått komme hjem til Osama bin Ladens mor i Jeddah, Saudi-Arabia. Hun har aldri før uttalt seg til pressen, og aldri latt seg fotografere.

Avisen fikk til slutt tillatelse av Saudi-Arabias regime til å gjennomføre intervjuet. I et forsøk på å fremme en mer moderat versjon av islam, ønsker regimet, ledet av den unge og fremadstormende kronprinsen Mohammed bin Salman , å vise at Osama bin laden er en skam for selv sin egen familie.

Moren Alia Ghanem er tungt sminket og i fargerike klær, sittende i en gullfarget stol, med et bilde av sin førstefødte sønn, terroristen, ved sin side. I rommet er også to av hennes fortsatt levende sønner.

– Mitt liv har vært veldig vanskelig fordi han har vært så langt unna meg. Han var veldig snill og han elsket meg så mye, sier hun til den britiske avisens reporter.

Hjemmet i Jeddah har tilhørt familien i generasjoner. Osamas far var en svært rik entreprenør som innvandret fra Jemen og tjente store penger på byggevirksomhet i det ultrakonservative totalitære kongerike Saudi- Arabia. Han hadde tilsammen 54 barn med 11 ulike koner.

Ifølge The Guardian er familien fortsatt en av kongerikets aller mest velstående.

Hvorfor lar Saudi-Arabia nå familien snakke? Dette er ifølge avisen et nøye kalkulert valg av regimet. I rommet der intervjuet gjøres sitter en representant av landets myndigheter for å sørge for at alt går som planlagt.

15 av de 19 angriperne den 11. september 2001, da nesten 3000 mennesker ble drept, kom fra Saudi-Arabia. Regimets kritikere har lenge hevdet at terroristene var støttet av ledelsen i landet. Nå skal angivelig regime ønske å vise at bin Laden var utstøtt og ikke en av dem. De ønsker å vise at familien skammer seg.

Moren forteller at Osama var sjenert, men intelligent i barndommen. I 20-årene ble han mer og mer religiøst motivert, og til slutt radikalisert.

– Han var et veldig godt barn helt til han møtte noen som hjernevasket han i 20-årene. Du kan kalle det en kult. De fikk penger for å det de gjorde. Jeg ba ham alltid om å holde seg unna de folkene, men han turte aldri å innrømme hva han drev med til meg. Han elsket meg for mye, sier hun.

Bin Laden ble mer og mer opptatt av whabismen , en bokstavtro tolkning av Koranen, som først ble praktisert i Saudi-Arabia. Han dro så i 1979 til Afghanistan for å delta i motstandskampen mot Sovjetunionens invasjon av Afghanistan.

Det var i det følgende tiåret at han dannet al-Qaida. Da moren forsto at hennes eldste sønn var blitt jihadist, ble hun sint.

– Jeg ble ekstremt opprørt. Jeg ville ikke at noe av dette skulle skje. Hvorfor ville han kaste alt vekk på denne måten?

Til The Guardian sier familien at de sist så Osama i 1999, da de besøkte han i den afghanske byen Kandahar. Da var planleggingen om et stort angrep mot USA allerede iverksatt.

Halvbrødrene til Osama bin Laden sier at moren ikke klarer å klandre sønnen for alt som har skjedd. De sier hun alltid skylder på omstendigheter rundt ham.

Da familien første gang hørte om hendelsene i New York og Washington, forsto de raskt at dette var Osamas verk.

– Jeg var sjokkert, det var en veldig rar følelse. Alle, fra de yngste til de eldste familiemedlemmene, følte skam og vi visste at konsekvensene for oss kom til å bli forferdelige, sier en av brødrene.

Reporteren spør også om Osama bin Ladens 29 år gamle sønn, Hamza bin Laden, som sies å befinne seg i Afghanistan og er av flere pekt ut som al-Qaidas neste leder.

Hamza bin Ladens onkel sier:

– Vi trodde vi nå var ferdig med dette, men så sier Hamza at han skal hevne sin far. Jeg vil ikke gå gjennom dette igjen, sier han.