Slukningsarbeid i en skog i Sörvåge utenfor Örnsköldsvik, der statsminister Stefan Löfven har hytte. Foto: Erik Simander/TT / NTB scanpix

Ny skogbrann i Sverige vokser

NTB

Publisert: 21.07.18 09:09

UTENRIKS 2018-07-21T07:09:28Z

En skogbrann vokser nær E4 ved Härnösand i Sverige. Brannvesenet vurderer å stenge trafikken på veien.

– Prognosen viser at vinden snur seg i løpet av morgenen, slik at røyken blåser ut mot E4, sier brannsjef Mattias Åkerlund til Aftonbladet om brannen nord for Härnösand i Västernorrlands län.

Ifølge Åkerlund ble brannen meldt inn til nødetatene midt på fredagen, for så å vokse betydelig. Skogbrannen nær europaveien er en av de 83 brannene som det SOS alarm meldte om fredag kveld, og brannvesenet frykter at nye branner vil oppstå lørdag.

Årsaken er at det er meldt tordenvær i flere deler av Sverige .

– I løpet av ettermiddagen er det først og fremst fjellkjeder, Stockholm-området og deler av kysten i Norrland, sier meteorolog Malva Lindberg ved Sveriges Meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI).

Fire «uslukkelige» branner

Marcus Årskog, talsmann for beredskapsmyndighetenes spesialavdeling for skogbranner, sa fredag at brannvesenet har gitt opp å slukke fire av brannene.

Nødetatene prøver heller å hindre at de når byer og andre bebodde områder.

De fire alvorligste brannene er å finne i Jämtland, Gävleborg, Dalarna og Örnsköldsvik. som alle har store skogområder. Totalt er mellom 300 og 500 personer evakuert fra sine hjem.

– Må vente på snø

Ved Trängslet i Älvdalen kommune har en storbrann pågått i flere dager, og eksplosjonsrisiko knyttet til et udetonert ammunisjon ved et skytefelt hindrer slukningsarbeidet.

– Jeg tror ikke at vi kan slukke brannen, vi må vente på snø. Hvis ikke det kommer store mengder nedbør da, men da snakker vi om minst 100 millimeter, sier Johan Szymanski, innsatsleder ved brannvesenet, til Expressen.

– Ærlig talt tror jeg at dette kommer til å pågå helt til vinteren, sier Szymanski.

Situasjonen er også svært kritisk i Gävleborg-kommunen Ljusdal. Der har flere skogbranner vokst fra å torsdag dekke et område på 85 kvadratkilometer til å lørdag dekke 150 kvadratkilometer.

Flammene har også beveget seg over grensen til nabolänet Härjedalen.

Skal gjennomgå beredskapen

Sveriges statsminister Stefan Löfven bedømmer situasjonen som ekstrem.

På en pressekonferanse fredag sa Löfven at regjeringen er klar til å fatte de beslutninger som trengs. Han sa også at Sverige må vurdere en forhøyet beredskap overfor skogbranner.

– Når dette er over, må vi gå gjennom beredskapen vår, sa han.

Hjelp fra utlandet

Også Dan Eliasson, sjefen for Myndigheten för samhällskydd og beredskap (MSB), har tatt til orde for at beredskapen må bli høyere.

Sverige har mottatt store mengder hjelp fra utlandet. Norge har sendt ti helikoptre over grensa, og frivillige brannmenn fra Trøndelag bistår i slukningsarbeidet.

27 danske brannmenn bistår også, mens Tyskland og Litauen bidrar med helikoptre og brannfly. EU-landene Italia og Frankrike har sendt fire brannfly av typen Bombardier 415. Flyene suger opp 6.000 liter vann fra innsjøer i brannområdet og «bomber» flammene.