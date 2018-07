FSB-mistanke: Lekkasjer om Putins nye supervåpen

Publisert: 22.07.18 05:28

UTENRIKS 2018-07-22T03:28:31Z

MOSKVA (VG) Etterretningstjenesten FSB etterforsker mulige lekkasjer rundt en ny hypersonisk missil som Russlands president Vladimir Putin i vår skrøt av i sin årlige tale om rikets tilstand.

Mistanken går på at det har blitt lekket informasjon om det topphemmelige våpenprogrammet til utenlandsk etterretning.

FSB hadde fredag razziaer ved to forskningsinstitutter som begge er en del av den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos, skriver avisen Kommersant.

Saken gjelder det nye Kinzjal-missilet, som også omtales som «dommedagsraketten». Vladimir Putin legger stor prestisje i det nye våpenet.

Russland hevdet i mars å ha gjennomført en vellykket prøveskyting av det hypersoniske missilet som Putin omtalte som «et ideelt våpen».

– Det flyr mot målet som en meteoritt, som en ildkule, sa en tydelig stolt og ivrig Vladimir Putin om den nye raketten i sin tale til nasjonen 1. mars.

Lørdag melder Tass at direktøren for et forskningsinstitutt som er en del av Roskosmos, går av. Direktøren for det såkalte ORKK, Dmitrij Pajson, hadde besøk av FSB-agentene på sitt kontor før helgen. Han vil ikke kommentere sin avgang til Tass.

Etterforskningen handler om mulig forræderi, etter paragraf 275 i den russiske straffeloven. Norske Frode Berg er siktet etter paragraf 276 om spionasje.

Minst ti ansatte innen Roskosmos skal være i etterretningstjenestens søkelys ifølge Kommersant.

FSB fastslår at vestlig etterretning har fått tilgang til informasjon om utviklingen av de hypersoniske våpnene – informasjon som skal ha vært «top secret».

Toppsjefen i Roskosmos er informert om etterforskningen og skal ha gitt beskjed om at de vil hjelpe FSB i sin jobb, skriver Tass.

– Hvis FSB vil snakke med tidligere eller nåværende ledelse, skal vi være behjelpelig med det, sier en talsmann for Roskosmos til Sputnik.

En kilde sier til nyhetsbyrået Interfax at Pajson selv ikke hadde tilgang til de opplysningene det handler om, men at han kan ha kjent til det som foregikk.

– Razziaen på kontoret til Pajson skyldes hans vennskap med de mistenkte, heter det i en melding fra nyhetsbyrået RIA Novosti.

Ifølge Vladimir Putin ser Russland seg nødt til å satse på nye og kraftigere atomvåpen som et svar på USAs rakettskjold og det han mener er USAs brudd på nedrustningsavtalen START.

– USA krenker den strategiske balansen, og som svar på det må Russland utvikle nye systemer, sa Putin i sin tale til nasjonen.