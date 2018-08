Löfven om brannene: Hva faen holder dere på med?

Stella Bugge

NTB

Publisert: 14.08.18 08:30 Oppdatert: 14.08.18 10:00

UTENRIKS 2018-08-14T06:30:08Z

Den svenske statsministeren er rasende etter at maskerte ungdommer mandag påtente nærmere 100 biler flere steder i landet. Han sparer ikke på kruttet.

– Jeg blir ordentlig forbannet. Og mitt spørsmål til de som gjør det her er: «Hva faen holder dere på med,» lyder Löfvens klare melding til de svartkledde og maskerte gjerningspersonene.

– Dere ødelegger for boligområdet og for naboene, sier den svenske statsministeren til Sveriges Radio .

– Men det her har vært et tilbakevendende problem under din tid som statsminister. Hva er ditt ansvar? spør reporteren i svenske Ekot.

– Det finnes ikke noe samfunn som kan si at vi kommer aldri til å ha noen kriminalitet overhodet. Det vi har gjort er å tilføre politiet mer ressurser enn hva de selv krevde, sier Löfven.

Om nattens branner sier Löfven at det ser «ekstremt organisert ut».

Til sammen har rundt 80 biler brent i Vest- Sverige natt til tirsdag og politiet mistenker en sammenheng, men hittil er ennå ingen mistenkte pågrepet, melder svenske Aftonbladet. Også i Stockholm og Uppsala har et titalls biler brent.

– Det kan være personer som har sett noe eller foreldre som har fått hjem ungdommer som lukter litt for mye bensinrøyk i stedet for sigaretter, sier Hans Lippens, pressetalsperson hos politiet.

Politiet mistenker at det var et samordnet angrep, skriver Expressen. Politiet har ifølge avisen identifisert et antall ungdommer som befant seg på stedet i Falkenberg da urolighetene brøt ut.

– Vi har hatt samtaler med dem og en del foreldre, sier Hans Lippens, politiets pressetalsperson, til Expressen.

– Sjofle angrep

Justis- og innenriksminister Morgan Johansson reagerer også sterk på meldingene om at nærmere 100 biler ble påtent og vandalisert i byer som Göteborg, Trollhättan, Stockholm og Uppsala natt til tirsdag.

– Leser om de sjofle angripe med bilbranner i Göteborg akkurat nå. I fjor skjerpet regjeringen straffen for grovt skadeverk, som nå kan gi opptil seks års fengsel, tvitrer han.

– Jeg håper at kjeltringene kan pågripes slik at de kan få den straffen de fortjener, fortsetter Johansson.

Maskerte

De første meldingene om bilbranner begynte å strømme inn fra Göteborg og Trollhättan i 21-tiden mandag kveld. Utover natten kom det lignende meldinger fra Stockholm og flere andre byer.

Overvåkningsbilder viste svartkledde og maskerte gjerningspersoner som løp fra bil til bil, bærende på dunker med brennbar veske. Ingen var i morgentimene pågrepet og politiet ba publikum om hjelp.

– Det er mange som ringt 112. Det skal være ungdommer i mørke hetter og Adidas-bukser som satte fyr på biler. Etter det skal de ha sprunget fra stedet, sa pressetalsperson Ulla Brehm i politiet til Aftonbladet .

Hun opplyste at ingen personer har blitt skadet.

Stein og kinaputter

Da politiet rykket ut til meldinger om bilbranner i Kronogården-området i Trollhättan, ble de møtt av steinkastende ungdommer.

– Det er en ungdomsgjeng som også kaster kinaputter og stein mot politiet, opplyste Ulla Brehm i politiet.

Ingen politifolk kom til skade, men det ble heller ikke foretatt pågripelser.

SVT melder at det også i Malmö og Hesingborg har vært mindre lignende hendelser. Disse brannene ble slukket før midnatt. Heller ikke her er noen pågrepet.

Den 9. september er det riksdagsvalg i Sverige og det ytterliggående høyrepartiet Sverigedemokraterna ligger an til å gjøre det svært godt.

I juni var VG i Malmö hvor politiet fryktet hevnaksjoner etter et trippeldrap på åpen gat. Les reportasjen her.