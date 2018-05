HENTET INN AV TRUMP: Rudy Giuliani er hentet inn av Donald Trump som juridisk rådgiver og advokat for å hjelpe presidenten i den pågående Russland-etterforskningen. Men New Yorks tidligere borgermester snakker om mye mer. Foto: DON EMMERT / AFP

Trump-ekspert til VG: - Fullstendig kaotisk på et nivå som ville utmattet en normal person

Publisert: 04.05.18 20:19

NEW YORK (VG) Etter å ha blitt offentlig irettesatt av Donald Trump, forsøker nå hans nye, kontroversielle rådgiver og advokat Rudy Giuliani å rette opp flere av sine tabbeuttalelser de to siste døgnene.

– Dette er ikke noe en president i krise trenger, sier Trump-ekspert Michael D'Antonio til VG om Giulianis opptreden.

New Yorks tidligere borgermester ble hentet inn for 15 dager som juridisk rådgiver og advokat for Trump i den alvorlige Russland-etterforskningen.

De siste dagene har kontroversielle Giuliani servert den ene, eksplosive uttalelsen etter den andre:

# Han bekreftet at Trump likevel visste om utbetalingen til Stormy Daniels - og fortalte at han gikk ut med sjokkopplysningen fordi FBI uansett ville finne ut av det, og trolig lekke informasjonen.

# Han snakket Trump inn i et potensielt brudd på reglene for valgkampfinansiering.

# Han avslørte at Trump sparket FBI-direktør James Comey fordi han ikke offentlig ville frikjenne presidenten i Russland-etterforskningen.

# Han sammenlignet FBI med Nazi-Tyskland i forbindelse med raidene mot Trumps personlige advokat Michael Cohen.

# Han karakteriserte Trumps svigersønn Jared Kushner som en som man kan kvitte seg med, i motsetning til Ivanka Trump.

# Han avslørte at Nord-Korea ville slippe fri tre amerikanske fanger torsdag, noe som ikke skjedde, men som riktignok fortsatt kan skje.

På vei til Dallas fredag, ble Trump konfrontert med at Giuliani forteller ting som ikke stemmer overens med presidentens forklaringer.

– Han er en strålende fyr. Han vil få faktaene sine korrekt, sa Trump til journalister på vei inn i Air Force One.

Dermed var det tilbake til start for Giuliani. Han brukte flere timer på å lage en redegjørelse som han og Trump mener oppklarer misforståelser.

Han skriver at ikke det var noe brudd på reglene for valgkampfinansiering og at betalingen ble gjort for «å løse en personlig og falsk påstand for å beskytte presidentens familie», skriver advokaten.

Mest interessant er hans påstand om det han mener er forvirring om hva Trump egentlig visste om når pengene ble betalt til pornostjernen.

– Min referanse til tidspunktet beskrev ikke min forståelse av presidentens kunnskap, men i stedet min forståelse av denne saken.

– Jeg tror Giuliani nå har gått for langt, selv for Donald Trump. Jeg tror ikke presidenten er fornøyd med dette. Snart vil vel Giuliani si at han slutter fordi han må tilbringe mer tid med familien. Er det ikke det alle sier, spør D'Antonio, forfatter av to bøker om Trump.

Listen med personer som enten har fått sparken, blitt presset ut eller gått frivillig fra Trumps bare 15 måneder gamle administrasjon er rekordlang.

D'Antonio har hatt en rekke møter med forretningsmannen Trump. Han forklarer at Trump alltid ansatte folk som er temmelig like som ham, mennesker som gjør ham komfortabel.

– Han er nok veldig komfortabel med Giuliani personlig. De to er veldig like i oppførsel. Trump fortalte meg en gang at han mener at han er særlig begavet til å vurdere andre mennesker, at at han kan bestemme seg på et øyeblikk. Han ser på fysikk, holdning og måten en person snakker på. For salgsmann Trump fungerer det kanskje. Men når du jobber i regjeringen er det en helt annen variabel av kvaliteter som trengs, sier D'Antonio.

Han påpeker at selv Fox News-profilen Sean Hannity, som ledet programmet hvor Giuliani først kom med flere av innrømmelsene, virket helt satt ut.

Hannity er også en nær venn og uoffisiell rådgiver av Trump.

– Dette er beviset på hvor absurd det er blitt her nå. Vi har altså programlederen for et TV-show, som innrømmer at han ikke er journalist og som også fungerer som rådgiver for USAs president, som intervjuer en advokat som representerer USAs president, som ikke virker å forstå hva som er hans klients beste. Hannity ble sjokkert av det Giuliani sa, du kan se det på ansiktet hans i intervjuet, han prøvde til og med å få ham til å korrigere uttalelsene som var negative for Trump. Jeg blir ikke overrasket om Hannity nå snakker med Trump og sier «han der hjelper deg ikke» - og at Giuliani snart forsvinner.

Michael D'Antonio sier at Trump normalt trives i kaos, at det er da han føler at han er best.

– Det paradoksale er at selv om det nå er fullstendig kaotisk på et nivå som ville utmattet en normal person, så får Trump mer og mer energi. Det er bisarr, men så er han også en bisarr mann. Han er utsatt for enormt med stress og samtidig får han nye krefter av elementer som styrker hans ego, nemlig venner som skryter av ham eller hver gang en soldat saluterer ham. Det seremonielle i presidentskapet er noe han elsker, mener D'Antonio.

– Den eneste gangen jeg vet at han gikk tom for gass, var på 1990-tallet da han ble slått konkurs og hadde 100 långivere og kreditorer etter seg. Da innrømmet han til meg at han slet med depresjon og gikk til psykolog en eller to ganger.

Selv er D'Antonio, som har vært ekspert på CNNs mest populære kveldsshow hele fire ganger den siste uken, er også litt sliten av alt. Han har gitt beskjed om at han må ha fri fra fredagens show for å koble av.

Men til VG sier han at han har lært seg å tenke på én ting oppe i det vanvittige nyhetsbildet.

– Jeg går alltid tilbake til det grunnleggende: Det er at USAs nåværende president hadde sex med en pornostjerne og betalte henne for å holde tett. For enhver annen president ville det tvunget frem en avskjed.