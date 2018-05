Minst 10 skadet i eksplosjon i Nord-London

Under en jødisk festival eksploderte det et bål i Stamford Hill Nord i London. Ti personer har brannskader, men ingen er alvorlig skadet, ifølge politiet.

Onsdag kveld fant den jødiske feiringen Lag BaOmer sted i Stamford Hill i Nord-England. Det ble tent på et bål, et såkalt Medurah, som eksploderte. Politiet skriver på Twitter at ti personer fikk småskader som følge av eksplosjonen, og at ingen ble alvorlig skadet.

Nyhetsbyrået Reuters meldte først at 30 personer ble skadet.

Ifølge BBC rykket nødetatene raskt ut i stort omfang til arrangementet, som fant sted ved Stamford Hill. De skriver at enkelte skal ha fått forbrenninger i ansiktet.

Flere medier skriver at eksplosjonen kom etter at en mobiltelefon ble kastet inn i flammene, men det er foreløpig ikke bekreftet.

Det er foreløpig ikke mistanke om noe kriminelt.

