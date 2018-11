VALGKAMPINNSPURT: President Donald Trump bruker de siste dagene før mellomvalget på å drive kampanjevirksomhet. Foto: NTB SCANPIX

Trump satser på Senatet

Donald Trump sier han fokuserer på et godt senatsvalg for Republikanerne. Uttalelsen ses som et forsøk på å distansere seg fra utfallet i Representantenes hus.

Med to dager igjen til det amerikanske mellomvalget dro president Trump søndag ut for å drive valgkamp.

På vei ut fra Det hvite hus sa han til journalister at han tror «vi kommer til å gjøre det bra i huset, men som dere vet har mitt primære fokus vært på Senatet, og jeg tror vi gjør det veldig bra der».

I tillegg sier han at det er en enorm entusiasme rundt partiet, og peker på de mange valgkampmøtene han har holdt på vegne av kandidatene.

– De har egentlig vært tingen som har skapt denne store begeistringen, sier Trump.

Georgia og Tennessee

Trumps første stopp er Macon i Georgia , der Brian Kemp kjemper mot demokratenes Stacey Abrams om å bli guvernør.

Turen går deretter til Chattanooga i Tennessee, der presidenten skal drive valgkamp for Marsha Blackburn, som kjemper mot demokratenes Phil Bredesen, som forsøker å vinne i en stat Trump vant med 26 prosentpoeng i 2016.

De to kjemper om å erstatte den republikanske senatoren Bob Corker, som flere ganger har havnet i klinsj med president Trump.

Republikansk ledelse

Bredesen har tidligere sittet to perioder som delstatsguvernør, og anses som en moderat demokrat. Han har sagt at han vil støtte eller kjempe mot Donald Trump i saker basert på hvordan de vil påvirke Tennessee.

Motkandidat Blackburn har sittet åtte perioder i Representantenes hus, og sees på som svært konservativ. Skulle hun vinne, vil hun bli Tennessees første kvinnelige senator.

Gjennomsnittsmålinger utført av RealClearPolitics kan tyde på at valgene i de to delstatene går republikanernes vei. Kemp har en ledelse på 1,1 prosent, og Blackburn et overtak på 5,2 prosent.

Mandag skal Trump også innom Ohio, Indiana og Missouri, før valget går av stabelen tirsdag.

Kongressen

Det er knyttet stor spenning til tirsdagens mellomvalg, som sees på som en folkeavstemning om Donald Trumps to første år som president.

Statistikkguru Nate Silvers nettsted FiveThirtyEight gir republikanerne 84,7 prosents sjanse til å holde på sin kontroll over Senatet. Samme nettsted gir demokratene 84,5 prosent sjanse til å ta over kontrollen i Representantenes hus.

Skulle demokratene klare å ta kontroll over begge de to kamrene i Kongressen, øker sannsynligheten for at Trump stilles for riksrett. Tar de kun huset vil det gjøre det langt vanskeligere for Trump og republikanerne å få gjennomslag for sin politikk.

Det er vanlig at den sittende presidenten sliter i mellomvalget. Under Obama i 2014 mistet demokratene kontroll over Senatet for første gang siden 2006, og republikanerne økte også sitt overtall i Representantenes hus.