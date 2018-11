Barneovergrepene i Rotherham: Syv nye menn funnet skyldig

Syv menn er funnet skyldig i voldtekt og seksuelle overgrep mot fem unge jenter i Rotherham. Hittil er over 1500 ofre identifisert i etterforskningen av seksuell utnyttelse av barn i den engelske byen.

Det melder BBC .

Over en periode på syv år, skal de fem unge jentene ha blitt utnyttet og utsatt for handlinger av «nedverdigende og voldelig karakter» i den engelske byen Rotherham.

Operation Stovewood Den største rettshåndhevelsessundersøkelsen om ikke-familiær utnyttelse av barn i Storbritannia.

Startet i 2014 etter en rapport slo fast at minst 1400 barn i Rotherham mellom 1997 og 2013 har vært ofre for misbruk.

Drevet av NCA, som jobber med 296 påståtte ofre, har identifisert 151 mistenkte og har 22 pågående etterforskninger.

Mer enn 150 arbeider med operasjonen, og det er planer om å rekruttere 100 til.

Operasjonen blir i fellesskap finansiert av politiet i South Yorkshire og innenriksdepartementet i Storbritannia. Operasjonen er ventet å koste 15 millioner pund når den er fullt operativ.

Operation Stovewood har hittil ført til 14 dommer, og 24 personer har i tillegg blitt siktet for lovbrudd. Kilde: BBC

Saken er den siste som er kommet frem i den nasjonale kriminalinstansen NCAs etterforskning av seksuell utnyttelse av barn i Rotherham, kalt «Operation Stovewood som hittil har frembrakt over 1500 ofre.

Ifølge The Independent kan operasjonen komme til å koste myndighetene 90 millioner pund, eller nesten 971 millioner norske kroner, om finansieringen fortsetter frem til 2024.

Hittil har etterforskningsgruppen identifisert 151 «utpekte mistenkte», og listet 275 andre som de ikke har klart å navngi. På nåværende tidspunkt foregår det 22 separate etterforskninger under operasjon Stovewood, der rundt 290 ofre er i kontakt med politiet.

Så langt er 24 mistenkte blitt dømt.

Mennene som er funnet skyldige i tiltalen om voldtekt og seksuelle overgrep i domstolen Sheffield Crown er Mohammed Imran Ali Akhtar (37), Asif Ali (33), Tanweer Ali (37), Salah Ahmed El-Hakam (39), Nabeel Kurshid (35), Iqlak Yousaf (34), og en syvende mann som ikke kan bli navngitt av juridiske årsaker.

Dommene faller 16. november.

Funnet mer enn 1500 ofre

I rettssaken som varte i over åtte uker, skal juryen ha blitt forklart at jentenes sårbarhet ble studert, før de ble ofre for overgrep, og deretter sendt videre til andre menn.

Ifølge domstolen skal mennene ha brukt alkohol, narkotika, trusler og vold for å kontrollere jentene. Noen av jentene skal også tidligere ha blitt utnyttet av andre menn i byen. Ett av ofrene skal i rettssalen ha forklart hvordan hun hadde hatt sex med «minst 100 asiatiske menn» før hun hadde fylt 16 år, melder The Independent.

Aktor Michelle Colborne uttalte at jentene ble «lokket av spenningen som lå i å ha vennskap med unge asiatere som var eldre enn dem», men at de deretter ble målrettet sekularisert, og i noen tilfeller utsatt for handlinger av nedverdigende og voldelig karakter.

– Ingen av dem (jentene, red.anm.) hadde modenheten til å forstå at de ble «groomet» og utnyttet, og de trodde ofte at noen former for sex var en nødvendig pris for vennskap, skal hun ha uttalt.

Ble gravid

Jentene skal ha blitt misbrukt flere steder i Rotherham, deriblant i parkene Clifton- og Ulley Country Park, og på et supermarked.

En av jentene, som var 14 år da overgrepene fant sted, skal ha blitt gitt det narkotiske stoffet cannabis av Nabeel Kurshid, Iqlak Yousaf og en tredjemann, før hun ble kjørt til skogen Sherwood Forest. Der voldtok mennene henne etter tur, og truet med at hun ville bli etterlatt der om hun ikke gjorde det hun fikk beskjed om.

Den daværende 14-åringen ble gravid som følge av overgrepet, og ble tvunget av foreldrene til å ta abort, skriver The Independent.

Avviste anklagene

Mennene har nektet straffskyld, og har sagt at jentene lyver, eller at hendelsene skjedde med samtykke.

Et av ofrene tok imidlertid i juli 2015 opptak av en av mennene, Ali Akhtar, da han prøvde å finne ut om hun hadde snakket med politiet, skriver BBC .

– De avviser misbrukene, men bevisene som er lagt frem av påtalemyndighetene, inkludert ofrenes beskrivelser av hendelsene, resulterte i at juryen fant dem skyldig, sier Mike Duffy i the Crown Prosecution Service (CBS), som er påtalemyndigheten i England og Wales.

Han takket samtidig ofrene som har stått frem og «modig støttet tiltalen».

*Mohammed Imran Ali Akhtar (37), ble funnet skyldig i én voldtekt, en anklage for å hjelpe til- og oppfordre til voldtekt, tre tilfeller av uanstendig oppførsel, en anklage om å tvinge en jente under 21 år til å ha ulovlig samleie med en annen, og ett seksuelt overgrep.

*Nabeel Kurshid (35) ble funnet skyldig i to voldtekter og ett seksuelt overgrep.

* Iqlak Yousaf (34) Tooker Road ble funnet skyldig i to voldtekter og to seksuelle overgrep.

* Tanweer Ali (37) ble funnet skyldig i to voldtekter, to seksuelle overgrep, og for å begrense en annen persons personlige bevegelser innenfor et område uten begrunnelse eller samtykke.

* Salah Ahmed El-Hakam (39) ble funnet skyldig i én voldtekt.

* Asif Ali (33) ble funnet skyldig i to seksuelle overgrep.

*Den syvende tiltalte, som ikke navngis, ble funnet skyldig i to voldtekter.