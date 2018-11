Trump får kritikk for innvandringsfiendtlig kampanjefilm

UTENRIKS 2018-11-01T18:01:30Z

I den nye kampanjefilmen til USAs president Donald Trump beskyldes Demokratene for å slippe voldelige kriminelle inn til USA.

Publisert: 01.11.18 19:01 Oppdatert: 01.11.18 19:12

Trump har fått flere til å reagere, etter at han la ut en video innvandringsfiendtlig video på Twitter onsdag kveld. I videoen blir Demokrater beskyldt for å slippe voldelige kriminelle inn til USA .

– Det Demokratene gjør mot landet vårt er hårreisende. Stem på Republikanerne nå, skriver han.

Forsøker å distrahere

Demokratenes formann Tom Perez sier kampanjefilmen blir brukt for å distrahere velgerne før mellomvalget 6. november.

– Dette er den distraherende og splittende Trump på sitt verste, sier Perez til CNN.

Perez forteller at siden Republikanerne ikke vil snakke om velferdsordningene så velger de isteden å dyrke frykt for å distrahere velgerne bort fra velferdsordning-spørsmålene.

Tirsdag 6. november skal amerikanerne avgi sine stemmer i det som ligger an til å bli et dramatisk mellomvalg. Resultatene vil avgjøre om Trump og Det republikanske partiet får bevare flertallet i både Senatet og Representantenes hus. Videoen er en kampanjefilm for Trumps kampanje inn mot mellomvalg.

Kampanjefilmen starter med rettssaken mot Luis Bracamontes, en papirløs mann som er dømt til døden for å ha drepte to politibetjenter i California i 2014. Så vises bilder av migranter som er på vei mot USA gjennom Mexico , sammen med teksten «hvem andre vil Demokratene slippe inn?»

Videoen konkluderer med at «president Donald J. Trump og Republikanerne gjør Amerika trygt igjen», men det videoen innlater å si er at papirløse migranter begår færre kriminelle handlinger enn Amerikanske statsborgere, skriver The Guardian .

Skaper frykt

Ifølge CNN er kampanjefilmen den mest rasistisk ladde videoen brukt til et nasjonalt politisk valg på 30 år.

Dette er ikke første gang kriminelle er brukt i valgkamper. I 1988 under valgkampen til president George Bush, ble drapsmannen Willie Horton brukt aktivt som eksempel på hvordan den demokratiske kandidaten Michael Dukakis var altfor snill mot de kriminelle, og hva konsekvensene kunne bli.

Økonomen og tidligere arbeidsminister Robert Reich skriver på Twitter at videoen muligens er «den mest desperate og usle kampanjevideoen siden Willie Horton.»

– Trump og Republikanerne vil ikke snakke om det faktumet at de planlegger å avvikle Obamacare, sløye velferdsordningene Social Security, Medicare og Medcaid, samt at de kutter skatten til donorene deres ytterligere, så isteden har de valgt å dyrke frykt, skriver han.

CNBC journalist John Harwood reagerer også på videoen.

– Som du husker, Bush-kampanjen tok avstand fra Willie Horton-filmen. Dette kommer rett fra den amerikanske presidenten.

Trump kjører hard politikk mot innvandrere, og la ut videoen på Twitter etter at han sendte inn 5200 nye soldater til migrantkaravanen i Mexico . Migrantene er fortsatt 1500 kilometer unna den nærmeste grenseovergangen til USA, og det vil ta mange uker før de når dit.

Ifølge CNNs nyhetsanker Jake Tapper, skal også republikanernes Arizona-senator og Trump-kritiker Jeff Flake ha reagert negativt på kampanjefilmen.

– Dette er et nytt lavmål i kampanjeføring. Det er kvalmende, skal han ha sagt ifølge Tapper.