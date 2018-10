BOMBEFARE: De norske soldatene i Anbar viser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (53) hvordan de beskytter seg mot selvmordsbombere og miner i det farefulle ørkenområdet. Foto: Harald Henden, VG

Forsvarsministeren i Irak: Derfor trengs norske soldater

UTENRIKS 2018-10-15T17:21:30Z

ANBAR (VG) Her får forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) se på nært hold hvordan norske styrker bidrar i kampen mot IS.

De norske soldatene i Camp Midgard bidrar i kampen mot verdens verste terrorhær, men da den norske forsvarsministeren kommer på besøk, skaper de hjemmekos ved å sette frem brunost og nystekte vafler. På veggen henger portretter av Dronning Sonja og Kong Harald.

Frank Bakke-Jensen (53) har flydd inn til militærleiren midt i ørkenen i Anbar-provinsen vest i Irak, der rundt 60 norske menn og kvinner hjelper den irakiske hæren med å bekjempe terrorgruppen IS.

DETTE ER NORGES BIDRAG TIL KAMPEN MOT IS Norge bidrar militært i kampen mot terrorgruppen IS, som en del av den internasjonale koalisjonen mot IS.

I oktober 2014 besluttet regjeringen å sende inntil 120 soldater til Irak.

Rundt 60 soldater trente opp irakiske styrker i Bagdad inntil mars 2016.

Rundt 60 soldater trente kurdiske peshmerga-styrker i Erbil i Nord-Irak inntil mars 2017.

Styrken i Erbil ble i august 2017 flyttet til Anbar-provinsen i Vest-Irak. Regjeringen vedtok i sommer å beholde styrkene frem til 2019.

I tillegg til de rundt 120 soldatene i Irak, sendte Norge en spesialstyrke på rundt 60 soldater til Jordan i mai 2016. Disse trente opp syriske opprørere som kjemper mot IS. Spesialstyrken ble avviklet i mars 2018, og i dag er Jordan omgjort til et såkalt logistikkelement.

Det er hemmeligstemplet hvor norske spesialstyrker eventuelt er i dag.

Norge vedtok i sommer å bidra med minst ti personell til NATOs opptrappingsplan mot IS i Irak i 2019, et treningsprogram som består av totalt 500 personer. Dette kommer i tillegg til de ovennevnte bidragene. Fakta: Regjeringen, Forsvaret, NTB

Siden august 2017 har norske soldater vært stasjonert i den urolige regionen for å trene og rådgi irakiske sikkerhetsstyrker, som en del av den internasjonale koalisjonen mot IS.

VG får være med når en norsk statsråd for første gang besøker den militære kontingenten i Anbar.

«IS er ikke bekjempet»

– Det er viktig å huske på hvorfor vi er her: Verdenssamfunnet kunne ikke akseptere en terrororganisasjon som IS. Norge er i Irak for å gjøre sin del av jobben med å bekjempe den, sier Bakke-Jensen.

Den såkalte Islamske staten har tapt det meste av sitt territorium de siste årene, både i Syria og Irak. Men norske og utenlandske forsvarskilder med dyp innsikt i situasjonen på bakken, sier til VG at IS har gått over til en geriljakrig der de opererer i det skjulte.

I de enorme ørkenområdene i Anbar-provinsen, der de norske soldatene ferdes, finnes aktive IS-celler i hulesystemer under bakken. Hver uke tar IS livet av irakiske styrker.

– IS er ikke bekjempet. De har bare endret form. Derfor er det like viktig at vi bidrar til å stabilisere situasjonen i regionen, og er med på fortsettelsen. Vi vet ikke hvordan IS eventuelt vil dukke opp igjen, sier Bakke-Jensen.

– Hva er Norges viktigste bidrag?

– Dette er et forholdsvis lovløst teater. Vi er inne med skolerte soldater, befaler og offiserer som driver opplæring i menneskerettigheter og krigens folkerett.

Blir ut 2019 – minst

I sommer besluttet regjeringen å forlenge styrkebidraget i Irak til ut 2019. Målet er å gjøre irakerne i stand til å kunne forsvare seg selv. Men i den norske leiren i Anbar råder det en forventning om at styrken vil bestå enda lenger.

– Vår jobb er å rådgi og trene irakerne. Det kommer til å være behov for oss i lang tid fremover, slår den norske styrkesjefen Steinar Dahl fast.

Statsråd Bakke-Jensen sier til VG at «Norge vil ha et engasjement i Irak i lang, lang tid», men at spørsmålet er «i hvilken form».

Britiske Christopher Ghika, nestkommanderende i den internasjonale koalisjonen mot IS, skryter av den norske innsatsen.

– Norge er en helt avgjørende koalisjonspartner. Norge har styrket kapasiteten til den irakiske hæren, og bidratt til å stabilisere regionen, sier Ghika til VG.











1 av 4 FERDES I ØRKENEN: Norske soldater i Anbar jobber langs en akse på 62.000 kvadratkilometer mellom militærbasen al-Asad og byen al-Qaim på grensen til Syria. De bistår irakerne med å klarere området, men kjører utelukkende på asfalterte veier. Harald Henden, VG

Høy kvinneandel

Den norske delegasjonen, deriblant forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (58) og Rune Jacobsen (57), sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FHO), blir vist rundt i militærbasen.

Inne i en garasje står de norske militærkjøretøyene med norrøne navn som «Valkyrje», «Heimdall» og «Mjolnir» stilt opp. De er klare til å «rulle ut» på oppdrag, så fort sandstormen og den dårlige sikten forsvinner.

Sersjant June (24) fra Oslo, lagfører for sanitetslaget, viser oss ambulansen. Hittil har hun ikke hatt de mest krevende pasientene.

– Det går mest i overtråkk, knivkutt og dårlig mage. Det tyder på at det er et bra oppdrag, når vi har lite å gjøre, sier June.

Den nåværende kontingenten i Anbar, den tredje i rekken, kom hit i august. Foreløpig har de ikke vært ute i skarpe situasjoner med irakerne, men hatt flere taktiske forflytningsoppdrag.

Utenlandskontingenten er blant dem i norsk forsvarshistorie med høyest kvinneandel, med sine om lag 15 kvinner.

– Å være kvinne her er ikke noe problem. Irakerne er imøtekommende, og behandler alle likt, sier June.

Kjører på verdens farligste veier

Statsråd Bakke-Jensen stopper opp ved en minesøkerrobot inne i garasjen. Han setter seg på huk ved en PC, og får i oppgave å styre roboten med en konsoll for å plukke opp en liksom-sprengladning fra bakken.

– Vår jobb er å søke etter veibomber og udetonerte eksplosiver, forklarer stormingeniør og lagleder Tore (31) fra Tromsø.









1 av 3 MINEROBOT: Bakke-Jensen konsentrerer seg om å styre Forsvarets robot, som søker etter miner og improviserte veibomber ved hjelp av en PC og en konsoll. «Det eneste dataspillet jeg kan, er Tetris», skøyer statsråden. Harald Henden, VG

Soldatene er utstyrt med metalldetektor, hagle til å skyte ned droner, et lett maskingevær, en rekylfri kanon – og roboten som styres fra innsiden av kjøretøyet. Anbar-provinsen er farefull, og veiene de kjører på er blant verdens farligste.

– Det er en reell selvmordsbombetrussel. Både fra biler og folk, sier Tore.









1 av 3 MÅ KUNNE FORSVARE SEG: De norske soldatene øver på skarpskyting på en skytebane i leiren høsten 2018. Forsvaret/ NOR TU

Måtte skyte mot IS-selvmordsbiler

Det er kjent at den første gruppen soldater til Anbar, som var fra Telemark bataljon, havnet i skarpe situasjoner. Under frigjøringen av de siste IS-kontrollerte byene langs Eufratdalen i september 2017, skjøt de mot IS-styrker som kom kjørende i biler fulle av eksplosiver. IS-bilene eksploderte, men ingen nordmenn ble skadet.

Hendelsen ble diskutert hjemme , ettersom mandatet er å «trene og rådgi», ikke å delta direkte i kamphandlinger.











1 av 4 MILITÆRTRANSPORT: Den norske delegasjonen ble sittende over en time i Hercules-flyet i Bagdad da irakerne bestemte seg for å kjøre en ekstra kontroll på flyet og lasten ombord. Harald Henden, VG

– Vi har mandat til å forsvare oss hvis vi blir truet. Vi går bak de irakiske styrkene. Men fronten er ingen rett linje i moderne strid, og særlig ikke overfor en terrororganisasjon, forklarer forsvarssjef Bruun-Hanssen til VG.

– Forventer du flere konfrontasjoner der nordmenn er til stede på bakken?

– Vi forventer alltid det, fordi vi må være forberedt. Men vi krysser fingrene for at vi unngår å havne der, svarer forsvarssjefen.

PS! De norske soldatene ønsker ikke å oppgi fullt navn av hensyn til egen sikkerhet og videre militærkarriere.