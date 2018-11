KAN DET BLI SJOKK IGJEN? Donald Trump under et av sine siste valgkampmøter i Indiana mandag. De aller fleste, inkludert ham selv, forventer at Republikanerne mister flertallet i Representantenes Hus i kveld. Foto: JIM WATSON / AFP

Venn av presidenten til VG: - Trump-nederlag er det beste som kan skje

UTENRIKS 2018-11-06T21:35:40Z

WASHINGTON D.C. (VG) To av Donald Trumps venner og nære støttespillere, Eric Bolling og Dinesh D'Souza, sier til VG at et valgnederlag i kveld kan være gunstig for ham inn mot presidentvalget i 2020.

Publisert: 06.11.18 22:35

Meningsmålingene tyder på at Republikanerne mister flertallet i Representantenes Hus, men beholder Senatet. Trump har selv kalt dagens mellomvalg et valg over ham.

Det er både Eric Bolling og Dinesh D’Souza enige i. Vi møter dem på Trumps luksushotell i Washington D.C, bare 650 meter å gå fra Det hvite hus hvor Trump bruker den regntunge dagen i hovedstaden til å snakke med venner og overvåke valget, ifølge hans pressesekretær.

– Et Trump-nederlag er det beste som kan skje for Trump. Da er det enda større sjanse for at han blir gjenvalgt som president i 2020. Hvis Republikanerne opplever to år med obstruksjon fra Demokratene i Kongressen, kommer nemlig Trumps supportere til å bli rasende, og strømme til valglokalene i 2020, mener Bolling.

Han sier at han snakker jevnlig med Trump, selv etter at han ble tvunget ut av Fox News da det ble avslørt at han angivelig hadde sendt mms-bilder av seksuell karakter til tre kvinnelige kolleger.

Bolling har konsekvent bedyret sin uskyld. Da han kom tilbake i rampelyset med sin egen TV-kanal, ble han gratulert av Trump på Twitter.

Bolling sier til VG at han tror Republikanerne vinner to seter i Senatet - og at det blir jevnere om Representantenes Hus enn det mange forventer.

Bolling er i motsetning til mange andre ikke kritisk til at Trump har snakket såpass lite i valgkampen om den økonomiske oppturen i USA , men mer om migrantkaravanen i Mexico, som muligens når grensen før jul.

– Den gode økonomien er ingen overraskelse for dem som stemmer republikansk eller støtter Trump. De velgerne hadde han allerede inne. Men derfor har han prøvd å fange flere, med å snakke om innvandring. Det er viktig med sterkere grenser, sier Bolling, som heller ikke er redd for at en demokratisk triumf i kveld kan åpne for flere granskninger av ulike sider ved Trumps presidentgjerning.

Den siste rapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå på 50 år og at snittlønningene gikk opp med 3,1 prosent i tredje kvartal sammenlignet med i fjor.

I stedet har Trump snakket om migrantkaravanen, som han har stemplet som en gjeng forbrytere på en ulovlig reise mot USA.

– Folk er veldig klar over hva de har i lommeboka. Trump prøver med strategien sin å si at dette ikke er økonomisk kamp, men en kamp om identitet og hva slags land vi skal bo i. Trump er en nasjonalist, sier Dinesh D' Souza til VG.

Han er en svært kontroversiell person i USA og ble i mai benådet av nettopp president Trump etter at han innrømmet et ulovlig valgkampbidrag tilbake i 2012.

D'Souza, som er filmskaper og politisk kommentator, anklages av mange for å spre konspirasjonsteorier, men når det gjelder migrantkaravanen bruker han mange av de samme formuleringene som en rekke andre Trump-supportere som VG har møtt de siste ukene.

– Problemet med migrantkaravanen er at den virket organisert fra første stund. Hvem har betalt for den? Trump har gode politiske antenner og derfor går han til angrep på det, litt som han gjorde det i Kavanaugh-saken, sier han.

– Vi tilbragte nylig to dager sammen med migrantkaravanen i Mexico. Det er hundrevis av barn og babyer der. Betyr det noe hvordan den startet hvis menneskene prøver å flykte fra desperate livssituasjoner?

– Vel, våre immigrasjonslover må reformeres. Amerika tar inn mange innvandrere lovlig, men ikke den rette typen. Og våre flyktninglover er strenge. Det hjelper ikke at du er fattig og sulter for at du skal komme inn. Du må være politisk forfulgt. Skal migrantakaravanen behandles menneskelig? Ja. Men det er også greit å ha militæret på plass på grensen, i tilfelle det skulle bli noe bråk. Trump har med det gitt en viktig beskjed til det amerikanske folket om at de er trygge.

Han er enig med Eric Bolling i et demokratisk flertall i Representantenes Hus etter i kveld kan være gunstig for Trump i 2020.

– Jeg er enig i det som en politisk strategi og tankemåte inn mot 2020. Men jeg synes ikke det bra hvis det skjer. Jeg mener det er viktig at vi får noen lovmessige seirer før den tid. Det er ikke bra for USA hvis det nå blir en totalt fastlåst situasjon i Kongressen, sier Dinesh D'Souza, som håper å få møte Trump i Det hvite hus senere denne uken.

Han vil takke ham personlig for den kontroversielle benådningen.

– Jeg har ikke snakket med ham personlig siden jeg ble benådet. Det hvite hus jobber med å få det til, sier Dinesh D’Souza.