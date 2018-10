BERGET: Etter å ha drevet rundt på denne flåten i fem dager, så ble de fem filippinske fiskerne berget av lasteskipet fra den amerikanske marinen. Foto: AFP/GRADY FONTANA /US NAVY

Fiskere berget etter fem dager - båten skal ha blitt senket av kjempefisk

UTENRIKS 2018-10-10T09:44:41Z

Fem filippinske fiskere ble reddet av den amerikanske marinen, etter å ha drevet rundt på en flåte i fem dager.

Publisert: 10.10.18 11:44

Gode råd var dyre da kjempefisken på nesten to meter stakk hull i skroget på fiskernes båt. Båten gikk fort mot bunnen av havet vest for Filippinene , men klarte fiskerne å berge nok vrakdeler til å bygge en flåte.

I tillegg til nok vrakdeler for å bygge en flåte, fikk de filippinske fiskerne berget med seg litt ris, klær, batteri, en lyspære, en radio og en håndholdt GPS.

Situasjonene så alt annet enn lys ut, da lasteskipet USNS Wally Schirra tilfeldigvis så de fem personene drive rundt på havet.

– Heldigvis holdt vi lav nok hastighet til at vi så de fiskerne, forteller kaptein Keith Sauls, som forteller til Philstar at de fem fiskerne veivet med armene og med et flagg.

Takknemlige

Da fiskerne så at lasteskipet sendte ut et bergingsfartøy, så startet de å svømme mot båten som kunne frakte dem i trygghet.

De filippinske fiskerne var forståelig nok svært takknemlige etter å ha blitt berget fra flåten. Etter å ha kommet i trygghet fikk fiskerne nye klær og penger av de amerikanske sjømennene, før fiskerne ble geleidet videre til et filippinsk marinefartøy.

Fare for liv

Situasjonen begynte å bli kritisk etter fem dager på havet. Mannskapet på marinens lasteskip antar at to-tre dager til nesten uten drikkevann kunne kostet fiskerne livet, sier overstyrmann Leon Hadley til Philstar.

Fisken som stakk hull på skroget til fiskernes båt var en såkalt blue marlin. Kjempefisken, som kan bli opp mot fem meter lang og 170 kilo tung, er populær blant sportsfiskere.