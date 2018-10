OPPDRAGSGIVER: Tjostolv Moland og Joshua French tilbød seg å gjennomføre oppdrag for den kongolesiske opprørsgeneralen Laurent Nkunda. Ifølge et lydopptak var turen til Kongo rekognosering, for å hjelpe militsen Nkunda ledet med å få tilbake verdier den kongolesiske staten hadde beslaglagt. Foto: PRIVAT/EPA

Kongo-saken: Moland og French skulle ta oppdrag for opprørsmilits

Lydopptak fra cellen i Kongo avslører hvem som var oppdragsgiver for Joshua French og Tjostolv Moland i Kongo: Militsen til krigsherren Laurent Nkunda.

Mens avdøde Tjostolv Moland og Norges-returnerte Joshua French fortsatt satt fengslet sammen i Kongo i 2012, lagde de et lydopptak på 24,5 timer. Dette ble smuglet ut av produsentene i Friland Film, som står bak den premiereklare filmen «Mordene i Kongo» .

Dette opptaket ble gitt til Friland Film under forutsetning av at det kun skulle brukes i filmen. Men nå har French gitt selskapet lov til å gå ut med detaljer fra dette opptaket. Der forteller de to fengslede nordmennene oppsiktsvekkende detaljer, som tidligere ikke er kjent.

Moland og French forteller blant annet følgende:

** Oppdragsgiver for turen til Kongo var militsen CNDP, som hadde vært ledet av krigsherren Laurent Nkunda.

** Oppdraget var å treffe en informant, som skulle vise Moland og French hvor store verdier beslaglagt fra CNDP var skjult.

** Neste del av planen var å reise tilbake til Kongo med nye rekrutter, «raide» målet, og ta disse verdiene tilbake.

Joshua French bekrefter dette på SMS til VG: «Oppdraget besto av en rekognosering, i form av en veldig enkel visuell bekreftelse og muligheten for å bistå arbeidsgiveren i å ta tilbake verdiene sine».

Han bekrefter også at han har gitt Friland Film tillatelse til å snakke om opptakene, og at det var «offiserer i tidligere CNDP, som senere ble M23, som var oppdragsgiver».

Bekrefter VG-avsløringer

Produsent Asle Vatn i Friland forteller VG at dette hemmelige oppdraget kommer frem i filmen, men at de nå kan være enda mer konkrete.

– Det er blitt fremstilt som om filmen ikke kommer med nyheter. Det er vi uenig i, for dette har ikke kommet frem tidligere. Derfor ba vi om tillatelse fra French til å gå ut med litt flere detaljer fra lydopptaket, sier Vatn til VG.

CNDP, eller den nasjonale kongressen for beskyttelse av folket , som militsen kalte seg, ble ledet av opprørsgeneralen Laurent Nkunda frem til han ble tatt i arrest av kongolesiske myndigheter i januar 2009.

Nkunda var kjent som «slakteren av Kisangani», byen der Moland og French først ble pågrepet og fengslet. Det gjorde det hele svært sensitivt. I lydopptaket blir det forklart at det var verdier beslaglagt fra Nkunda og CNDP under arrestasjonen, som skulle hentes tilbake.

Etter å ha blitt pågrepet i Kongo og siktet for drapet på sin sjåfør, Abedi Kasongo, i mai 2009, forklarte Moland og French til norske medier at de var på «guttetur» i Kongo. Men VG kunne avsløre at de drev sikkerhetsselskapet SIG Uganda , med base i den ugandiske hovedstaden Kampala.

Trente rekrutter

– I lydopptaket bekrefter Moland og French at oppdragsgiver var CNDP-militsen som Nkunda var leder for, men at de skulle treffe en mellommann, som de omtaler som «advokaten», sier Vatn.

VG skrev i 2009 at Tjostolv Moland skrev et brev til krigsherren Nkunda , der han tilbød seg å ta tjenester for CNDP-militsen.

I brevet tilbyr Moland «spesialiserte operasjoner på et høyt militært nivå», samt feltoppgaver som «innhenting av etterretning bak fiendens linjer». Dette brevet nevnes ikke i lydopptaket til Friland Film.

– I lydopptaket bekreftes det at de holdt en treningsleir for rekrutter i Uganda rett før de dro til Kongo, slik at rekruttene skulle være forberedt på å ta selve oppdraget, som altså var et skarpt oppdrag å hente tilbake verdier som var blitt beslaglagt fra CNDP, sier Vatn.

Nye forklaringer

Da denne treningsleiren først ble omtalt i VG , hevdet Moland og French at dette var trening av skuespillere. Video fra denne treningsleiren var blitt beslaglagt av politiet i Uganda, og sendt videre til norsk UD, og den ble også undersøkt av Kripos .

Etter retur til Norge har Joshua French fortalt til NRK at han var leiesoldat og var på et oppdrag i Kongo. I en ny dokumentar på TV2 har han bekreftet at de skulle ta oppdrag for en «tutsi-milits», og så vidt VG forstår er det nettopp CNDP-militsen han da viser til.

Nkunda, og andre toppoffiserer i CNDP, tilhører den etniske gruppen tutsi, som er minoritet i Kongo. Gruppen ble utsatt for er grufullt folkemord i nabolandet Rwanda i 1994, men tok siden makten i Kongos naboland.

Utro tjener i en bank

Ifølge filmprodusentene skal informanten Moland og French skulle treffe ha vært en utro tjener i en kongolesisk bank i Kisangani. Dagbladet skrev høsten 2009 om detaljerte planer om et mulig bankran .

– I lydopptaket bekreftes det at informanten var tilknyttet en bank, men han skulle vise dem til et annet bygg der verdiene ble oppbevart. Moland og French avviser planene om et bankran, og begrunner det med at det ville være umulig å komme seg ut av Kongo, og at i banken ville de fått kongolesiske franc med lav verdi, sier Vatn.

Forklaringen Vatn fikk i lydopptaket, var at Moland og French var blitt lovet at de skulle få deler av verdiene fra militsen som belønning, dersom de lyktes med å ta disse verdiene tilbake.

Moland og French skulle plotte inn ulike steder på en GPS-måler de hadde med seg, slik at dette kunne brukes i neste ledd i oppdraget, altså å hente verdiene tilbake. En GPS-måler var blant eiendelene til Moland og French som ble beslaglagt av politiet i Kongo.