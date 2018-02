REDDER: Dette bildet, som nyhetsbyråer har fått fra organisasjonen White Helmets, skal vise en far bære sønnen sin etter et bombeangrep mot Øst-Ghouta. Foto: TT/NTB scanpix

Syria anklages for nytt gassangrep i Øst-Ghouta

Publisert: 06.02.18 09:37

Syrias president Bashar al-Assad strammer grepet om det siste opprørskontrollerte området rundt hovedstaden Damaskus.

Etter at et russiske bombefly forrige helg ble skutt ned av opprørere i Idlib-provinsen nord i landet , har Syria og Russland trappet opp bombingen av opprørsmål.

Redningsarbeidere opplyser ifølge nyhetsbyrået Reuters at rundt ti personer har blitt drept etter at Russland svarte på nedskytingen av bombeflyet.

Idlib-provinsen, som ligger nordvest i Syria, er den siste som fortsatt er kontrollert av opprørere.

Russiske forsvarsmyndigheter hevder at det er islamistiske terrorister som blir rammet av bombeangrepene.

Anklages for gassangrep

Reuters skriver at ni personer ha blitt rammet av pusteproblemer som følge av at kjemiske angrep. Syria har hele veien benektet at de benytter seg av kjemiske våpen.

Det er eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) som melder at syriske regjeringsstyrker på mandag bombet området. På et marked i småbyen Beit Sawa skal ti sivile ha blitt drept, blant dem to barn, ifølge SOHR.

Statlig, syrisk media melder at en kvinne ble drept og tre sivile skadet som følge av at opprørere bombet myndighetskontrollerte Damaskus.

Stor nød

Ifølge Ghouta Media Center, som syriske opposisjonelle driver, ble til sammen rundt 28 personer drept i 30 ulike angrep mot Øst-Ghoutta.

Assad har lovet at han skal ta tilbake alle de opprørskontrollerte områdene. Øst-Ghouta har vært beleiret av regimet siden 2013, og de rundt 400.000 innbyggerne skal lide av alvorlig mangel på mat og medisiner.