USA: Tog med 139 passasjerer har kollidert med godstog - to døde

Publisert: 04.02.18 12:05

UTENRIKS 2018-02-04T11:05:33Z

Lokalt politi bekrefter at to personer er døde og 70 skadde etter at et passasjertog kolliderte med et godstog i South Carolina i USA.

Ulykken skjedde i byen Cayce i Lexington County klokken 02.35 natt til søndag lokal tid.

Lokalt politi bekrefter at to er døde og at mer 70 personer er skadd i ulykken. De meler også at alle passasjerene nå er ute av toget. Nødetater og Røde Kors er på ulykkesstedet.

En talsperson for Lexington Medical Center sier til ABC News at de har mottatt 25 pasienter med mindre skader.

En lokal skole er åpnet for de øvrige passasjerene på toget.

Andre ulykken på få dager

Passasjertoget tilhører selskapet Amtrak, som ifølge Sunday Express sier følgende i en uttalelse, før dødsfallene var bekreftet:

«Amtrak Train 91, som kjørte mellom New York og Miami kom i kontakt med et CSX godstog omtrent klokken 02.35 i Cayce, South Carolina.»

Videre skriver de at det skal ha vært åtte ansatte om bord på toget, i tillegg til de 139 passasjerene.

Ifølge NBC News er dette den andre store Amtrak-ulykken på under en uke. Onsdag 31. januar skal et tog med republikanske kongressmedlemmer ha kollidert med en søppelbil. En person i søppelbilen mistet livet.