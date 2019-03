FLAU: Jeg er ganske flau over hvor vi befinner oss, sier Ellie Cole til VG. Foto: Nina E. Rangøy

Nytt drama i kveld: Brexit kan bli utsatt i det uendelige

BRIXTON (VG) Det er duket for nok en dramatisk avstemning i det britiske parlamentet i kveld. Slaget står om brexit-datoen skal utsettes, og hvor lenge. Briter VG har møtt ergrer seg over røren landet befinner seg i.

– Jeg prøver å følge med men er ganske flau over hvor vi befinner oss, sier Ellie Cole til VG.

– Det som foregår nå representerer ikke oss briter.

Barnevognen Ellie Cole skyver foran seg dirrer over brosteinen. Læreren er ute med begge barna, på vei hjem fra grønnsaksmarkedet i Brixton sør i London.

– Hvis vi utsetter å skille oss fra EU i kveld mener jeg det er på tide å ha en ny folkeavstemning. Theresa May kan ikke komme tilbake med den samme avtalen én gang til.

Dette har skjedd så langt

Denne uken i britisk politikk har mildt sagt vært rotete. Tirsdag sa Underhuset nei til Theresa Mays brexitavtale. Onsdag stemte flertallet av 650 parlamentarikerne at de vil ikke forlate EU uten avtale. Det viser hvor dårlig likt avtalen til May er.

Med andre ord: De fleste vil ha en avtale, men ikke hennes.

Like etter fikk Theresa May enda et slag i trynet: Halvparten av briter vil at May skal gå av, skriver Politico. Pollen ble gjort i timene etter at Mays avtale ble avvist på tirsdag.

– Hun har en umulig jobb, men hvis hun går, hvem skal overta? Jeremy Corbyn og Labour ? Nei. Jeg stoler ikke på noen, jeg, sier Ellie Cole.

MÅ GÅ: May må gå nå. Jeg stoler ikke på noen politikere, sier Temi. Foto: Nina E. Rangoy

I Brixton har høljregnet akkurat gitt seg og Temi kan tre ut på gaten igjen. Han rekrutterer faddere til barn i nød.

– May må gå nå. Glem henne, jeg stoler ikke på noen politikere, sier 26-åringen.

– Jeg følger fortsatt med i politikken. Brexit burde ikke skjedd i det hele tatt. Folk ble villedet at leave-siden i 2016, som sa penger vi gir til EU ville gå til det britiske helsevesenet. Nå vet vi det var en cover up.

Dette prøver May på i kveld

I kveld er det et nytt slag i Underhuset. Skal Storbritannia be om mer tid og ikke forlate EU 29. mars klokken 23.00? Dette har vært satt dato i over to år.

Theresa May og regjeringens forslag i kveld er å søke om en tre måneders utsettelse frem til 30. juni.

Betingelsen May stiller er at Underhuset blir enige om en avtale innen 20. mars. Det betyr at hennes avtale nok en gang kan bli stemt over.

Datoen 30. juni er ikke tilfeldig – blir Storbritannia i EU etter juni må de delta i valget til Europaparlamentet i mai i år og dermed vedvarer relasjonen til EU.

PRØVER IGJEN: Theresa May prøver i kveld. Foto: HANDOUT / X80001

Utenom Mays forslag skal det stemmes over fire andre forslag i kveld:

Det nye partiet The Independent Group foreslår å utsette skilsmissen og holde en ny avstemning hvor folk får valget mellom å bli i EU eller stemme på Theresa Mays brexitavtale.

Labour foreslår at Underhusets politikere på tvers av partiene tar kontroll over parlamentet og staker ut kursen videre

Labour foreslår å utsette skilsmissen inntil videre.

Labour vil nekte Theresa May å stemme over hennes avtale en tredje gang.

Blir det nei til alt dette i kveld må May fortsette å forhandle fram til 29. mars og se hva det fører til.

EU-topp Donald Tusk har allerede ønsket en utsettelse velkommen.

TÅPELIG: Brexit kommer ikke til å skje, tror Kelly Kinson. Foto: Nina E. Rangoy

– May er tåpelig

– Jeg tror ikke brexit kommer til å skje i det hele tatt, sier Kelly Kinson. 21-åringen har nettopp fått jobb på en skobutikk i Brixton. Hun begynte for to dager siden.

– Jeg skal bare si det. Jeg syns May er ganske tåpelig. Hun er egentlig tilhenger av EU men holder på sånn. Hun er inkonsekvent. Jeg er fra Spania, der er politikk søppel. Så kommer jeg hit og det er det samme her, sier Kinson.

RAMMET: Kjøttet mitt blir dyrere med brexit, men enn så lenge gjør jeg som alle andre. We go with the flow, sier Abdul Majid. Foto: Nina E. Rangoy

Tvers over skobutikken driver Abdul Majid kjøttbutikk. Han er direkte rammet av brexit.

– Kjøttet mitt er fra Europa. Jeg må sette opp prisen på alt, sier han og peker på disken. Jeg stoler ikke på noen politikere, men jeg syns Theresa May skal bli i jobben og få oss på rett vei igjen.

– Enn så lenge gjør jeg som alle andre. We go with the flow.