VAR I MOSKEEN: Mucad Ibrahim (3) var på fredagsbønnen i Al Noor-moskeen i Christenchurch da terroristen åpnet ild. Foto: Privat/Stuff

Frykter Mucad (3) ble drept i terroren

CHRISTCHURCH (VG) Storebroren flyktet og faren spilte død da terroristen slo til mot Al Noor-moskeen. Nå leter de desperat etter Mucad (3).

Publisert: 16.03.19 06:06







Over et døgn etter at New Zealand ble rammet av det verste terrorangrepet i landets historie, er familiens yngste medlem fortsatt sporløst forsvunnet.

Mucad Ibrahim (3) var på fredagsbønnen i Al Noor-moskeen i Christenchurch sammen med storebroren og faren da Brenton Tarrant (28) åpnet ild, og drepte minst 41 personer.

Politiet mener 28-åringen deretter kjørte til Linwood-moskeen, hvor han skjøt og drepte syv personer.

Politiet om New Zealand-siktede: Ville ikke bli pågrepet

Storebroren forteller at han løp ut av moskeen så fort han kunne da massakren startet. Faren ble skutt og spilte død, før også han flyktet fra det blodige åstedet.

Siden har lillebroren vært sporløst forsvunnet. Familien har ikke funnet navnet hans på listene til sykehus i byen.

– Vi tror at han mest sannsynlig er en av dem som døde i moskeen. På dette stadiet sier alle at han er død, forteller storebroren Abdi Ibrahim til Stuff, som VG samarbeider med.

– Det har vært ganske tøft. Mange ringer meg og spør om jeg trenger hjelp. Det har vært vanskelig, fortsetter han.

Han beskriver lillebroren som en «energisk og leken gutt, som likte å smile og le».

Bli oppdatert – dette vet vi om angrepet:

Minst 49 personer ble drept: Slik skjedde angrepet mot to moskeer

Natt til lørdag norsk tid har politiet sperret av et stort område rundt Al Noor-moskeen, som ble angrepet først. Det er veldig stille i gatene, og de få menneskene som er her skriver hilsener og legger ned blomster til minne om de som ble drept i angrepene.

Les også: Daoud Nabi (71) hylles som en helt etter angrepet

I nærheten av sperringene som omgir moskeen møter VG de tre inderne Varun Datt, Jegdev Singh og Kirandeep Singh, som har bodd i Christchurch i mange år.

– Vi kjørte i nærheten her i går da det plutselig var politibiler overalt og veiene ble stengt av. Så hørte vi på nyhetene hva som hadde skjedde.

MISTET VENN: Her står Varun Datt, Jegdev Singh og Kirandeep Singh ved sperringene som omgir Al Noor-moskeen, som ble angrepet først. Foto: Erlend Fernandez Stedding, VG

Sent fredag kveld lokalt tid fikk de sjokkbeskjeden: En gutt de pleier å spille cricket med er blant de drepte.

– Vi så det plutselig på Facebook. Det er helt forferdelig. Han spilte på et lag vi pleier å spille mot. Det var i denne moskeen han ble drept, sier de.

De peker bortover parken og sier det var her de pleide å spille.

– Vi har alltid følt at Christchurch var det tryggeste stedet på jorden. Nå er det ikke det, sier de tydelig preget.

Les også: Dette betyr påskriften på våpenmagasinene til siktede

MINNES OFRENE: En mann og en liten jente var blant dem som la ned blomster utenfor Linwood-moskeen natt til lørdag. Foto: MICHAEL BRADLEY / AFP

Politiet har så langt vært tilbakeholdne med detaljer om ofrene, men landets statsminister Jacinda Ardern bekreftet natt til lørdag norsk tid at flere barn er blant de drept og sårede.

Fortsatt er det mange som lever med usikkerheten om noen av deres venner og familie er blant de rammede. En av dem er Zamin Khadim fra Afghanistan, som sier til VG at han fortsatt ikke har fått tak i vennen sin fra Somalia som var i Al Noor-moskeen.

– Han var på fredagsbønn, og jeg har ennå ikke hørt noe fra ham, sier Khadim, som er sunnimuslim og derfor går i en annen moske enn vennen.

– Jeg ringte ham senest for to minutter siden. Han tar ikke telefonen, sier han fortvilet.

Her er drapssiktede i retten – se video: