Den terrorsiktede mannen var i besittelse av flere våpen, blant annet halvautomatiske rifler, da han skal ha gått til angrep på to moskeer i New Zealand. Foto: AP

Terroristen hadde lisens til å bære våpen

Den terrorsiktede 28-åringen var i besittelse av fem skytevåpen da han angrep moskeen i Christchurch, og hadde lisens for å bære alle. Nå vil New Zealands statsminister endre landets våpenlover.

Publisert: 15.03.19 22:36







– Jeg kan fortelle dere en ting: Tiden er inne for å forandre våpenlovene våre, sier statsminister Jacinda Ardern på en pressekonferanse lørdag formiddag, lokal tid.

Ardern sier at den 28-årige mannen lovlig hadde kjøpt våpnene han benyttet i angrepene mot to moskeer i Christchurch i New Zealand fredag.

28-åringen, som utgir seg for å være Brenton Tarrant, antas å stå bak angrepene som har kostet minst 49 mennesker livet. I tillegg er over 40 mennesker sendt til sykehus, flere med alvorlige skader.

Statsminister

Statsministeren sier at landet ved gjentatte ganger har forsøkt å endre våpenloven, og varsler at disse nå skal endres.

– Det faktum at den mistenkte hadde muligheten til å skaffe seg lisens og dermed lovlig klare å kjøpe våpen, er nok til at folk vil ønske endring, slår Ardern fast.

Hun varsler at hun blant annet kommer til å foreslå å stramme inn på halvautomatiske våpen.

28-åringen var i besittelse av fem våpen da han ble arrestert, blant annet to halvautomatiske våpen og to hagler.

Fengslingsmøte

Siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i løpet av lørdag. Møtet er stengt for offentligheten av sikkerhetsårsaker, men media får delta.

En fengselsbil fulgt av flere politibiler ankom Christchurch District Court lørdag i 10-tiden lokal tid. Et helikopter flyr over bygningen, ifølge New Zealand Herald. I tillegg patruljerer væpnet politi området, og gaten er stengt av.

Ytterligere to personer er pågrepet, og politiet jobber med å fastslå om de er tilknyttet angrepet.

Statsminister Ardern opplyser om at 28-åringen antas å være den sentrale gjerningsmannen.

