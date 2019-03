OVERGIR SEG: En antatt IS-kriger rett ved en konvoi som forberedes for å frakte vekk både krigere og sivile fra siste rest av terrorkalifatet Den islamske staten (IS). Foto: BULENT KILIC / AFP

150 IS-krigere har overgitt seg

Dag for dag blir terrorkalifatet til IS mindre. Men selv etter at 150 krigere overga seg i ett sveip, holdes sivile som levende skjold av en liten gruppe fanatikere.

Publisert: 04.03.19 22:24 Oppdatert: 04.03.19 22:41







Utslitte, med skitne klær og desperate blikk. IS-krigere fortsetter å rømme fra den siste enklaven, for å overgi seg til Syrian Democratic Forces (SDF).

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder ifølge Reuters at 150 krigere og 250 sivile har overgitt seg mandag. Men det er fortsatt harde kamper som gjenstår og det går sakte fremover. Det skriver talsmann for SDF, Mustafa Bali på Twitter:

Ifølge Bali skyldes dette at IS-krigerne benytter den gjenværende sivilbefolkningen som levende skjold, men han forsikrer likevel at Baghouz snart vil være erobret.

SÅRET: En skadet mann, som antas å være en kriger fra IS, venter på å bli kontrollert av SDF-soldater etter å ha overgitt seg nær Baghouz. Foto: BULENT KILIC / AFP

Tusenvis av sivile har de siste dagene forlatt området, for deretter å bli kjørt bort av de kurdiskledede SDF-militsen.

RAPPORT FRA FRONTEN: De siste IS-krigerne kjemper til døden

Da kampene om den siste IS-enklaven begynte i begynnelsen av februar var 600 desperate krigere innstilt på å slåss til siste bloddråpe i landsbyen Baghouz.

Nå vites ikke hvor mange krigere som fortsatt er i live. Bilder fra området rundt viser folketomme landsbyer, der ruinene fra krigens herjinger vitner om harde kamper på bakken og bombardement fra oven.

NATTEVAKT: En soldat fra SDF på vakt nær Baghouz, i Deir ez-Zor provinsen i Syria. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Nord-Syria flommer over av mennesker på flukt. Flyktningleirene fylles opp av kvinner og barn, og fengslene av mistenkte IS-krigere.

I kaoset som råder har opp mot tusen IS-krigere klart å snike seg over grensen til Irak, ifølge amerikanske og irakiske forsvarskilder.

De krysser det åpne ørkenområdet som utgjør grensen for å slippe å lide nederlag i kampene mot kurderne.

FÅR LUFTSTØTTE: En soldat fra SDF kommuniserer med to-veis radio. Den kurdiskdominerte militsen får støtte fra amerikanske bombefly. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

I Irak kan de potensielt møte norske styrker: Norge har 70 norske soldater i al-Asad-leiren i Anbar-provinsen i Irak, som trener opp irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS.

De norske styrkene opererer langs en akse på 62.000 kvadratkilometer fra den norske leiren i ørkenen til grensebyen al-Qaim – bare 45 kilometer fra IS’ siste skanse i Syria.

Det pågår samtidig en heftig debatt i flere land om hva som skal skje med både IS-krigere, deres koner og barn. Flere IS-bruder trygler sine hjemland om å ta dem tilbake, blant annet britiske Shamima Begum:

Et stort antall IS-fanger befinner seg i SDFs fangeleirer, og lørdag opplyste gruppa at nesten 300 av dem er frigitt. Det skal dreie seg om syrere som antas å ha vært IS-medlemmer, men som ikke har deltatt i krigshandlinger, melder NTB.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal de frigitte være syrere «uten syrisk blod på hendene». I SDFs varetekt er det også et stort antall utenlandske IS-medlemmer. Både USA og SDF mener at europeiske land må hente «sine» IS-medlemmer og selv stille dem for retten – noe europeiske land så langt har vært lite interessert i.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at Norge ikke aktivt kommer til å hente hjem norske IS-krigere, men heller ikke hindre norske statsborgere fra å returnere.