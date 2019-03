BIDRAGSYTER: Sir Freddie, her i 1969, snur seg neppe i graven ved tanken på å ha levert vitenskapelige resultater. Foto: Walker-familien/The University of Sydney

Ble far – 50 år etter sin død

Saubukken Sir Freddie er blitt far etter at 34 søyer ble inseminert med hans opptinte sperm.

Det er et forskerteam fra Universitetet i Sydney som står bak den oppsiktsvekkende oppdagelsen om Sir Freddies vitale væsker.

Forskerne Simon de Graaf og Jessica Rickard skriver på universitets nettsider at dette er verdens eldste kjente levedyktige sperm – og at det definitivt er den eldste som har produsert avkom.

Bukken Sir Freddie ble født i 1959. Han har blitt frontfiguren for forskningen, ettersom det ikke finnes bilder av de andre tre bidragsyterne. En sauefarm i New South Wales donerte nemlig sæd fra fire bukker i 1968, som deretter ble frosset ned i et laboratorium i Sydney.

56 søyer ble i fjor inseminert med de fire bukkenes årgangsperm – og 34 av søyene ble befruktet.

Flytende nitrogen ingen hindring

Forskerne oppdaget at det ikke var noen forskjell på sperm som hadde vært nedfrosset i ett og i 50 år. Fødselsraten var like høy, faktisk bitte litt høyere, som ved bruk av nylig frosset sperm.

De mener at oppdagelsen vil være viktig i kampen mot utryddingen av dyrearter.

– Resultatet viser at fertiliteten er opprettholdt til tross for at den har vært frosset ned i flytende nitrogen i 50 år, uttaler professor Simon De Graaf ved Universitetet i Sydney.

Lammene vil de neste to årene bli observert for å finne ut hvordan tiår med selektiv utvelgelse har endret merinosauen.