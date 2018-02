Storbrann på thailandsk ferieøy

Publisert: 06.02.18 17:32

UTENRIKS 2018-02-06T16:32:28Z

Brannen som spredte seg til over 20 bygninger på øya Ko Phi Phi Don er nå slukket, melder lokale medier.

Den lokale mediestasjonen ThaiPBS melder at brannen brøt ut rundt 21.30 lokal tid, eller 15.30 norsk tid. Brannen skal ha startet på et hotell , og spredt seg til rundt 25 restauranter, hoteller og hosteller i nærheten. Tre mennesker skal ha fått mindre skader grunnet inhalering av røyk, to lokale og en utenlandsk turist, skriver ThaiPBS.

Ifølge nordmenn på stedet spredte brannen seg til flere bygninger, og flere hundre mennesker ble evakuert i retning strendene. Ifølge den thailandske avisen Daily News gjorde vannmangel slukningsarbeidet problematisk.

17.00 norsk tid var slukningsarbeidet fortsatt i gang, men lokale myndigheter melder nå at brannen har roet seg.

Norske Hans-Christian Mindt er i et reisefølge på 10 personer til øya, og var rett i nærheten av flammene.

– Brannen er slukket nå, hele øya hjelper til. Men vårt hotell er ikke lenger beboelig, skriver han i en SMS til VG.

Phi Phi er en øygruppe sør for Phuket i Thailand. Kun to av øyene er bebodd, og brannen var på den største, Phi Phi Don.