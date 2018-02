SNAKKER SIKKERHET: Silvio Berlusconi, her i november sammen med Nello Musumeci, en lokal kandidat for Forza Italia i Catania, sier han vil gjenopprette sikkerheten i Italias gater. Foto: REUTERS Foto: ANTONIO PARRINELLO / X03144

Berlusconi lover å kaste ut 600.000 illegale innvandrere

Publisert: 06.02.18 13:12

UTENRIKS 2018-02-06T12:12:47Z

Italias skandaleombruste eks-statsminister Silvio Berlusconi lover å kaste ut 600.000 illegale papirløse innvandrere fra landet om sentrum-høyre koalisjonen han fronter får flertall i parlamentvalget 4. mars.

Den 81 år gamle straffedømte milliardæren og mediemogulen har atter maktet å samle høyresiden i Italia .

Nå satser Silvio Berlusconi på at hans eget parti, Forza Italia, skal regjere i en koalisjon med de innvandringsfiendtlige separatistene i Lega Nord og Fratelli d’Italia – Italias brødre, som har røtter i fascistbevegelsen, den nyfascistiske Nasjonalalliansen og utbrytergruppen Sosial Aksjon, grunnlagt av diktatoren Benito Mussolinis barnebarn, Alessandra Mussolini, i 2003.

I et TV-intervju med Berlusconi, som fant sted etter at seks afrikanere ble skutt i byen Macerata i regionen Marche på lørdag, sier den tidligere statsministeren at ulovlig immigrasjon er blitt en «sosial bombe som kan eksplodere når som helst».

Skytingen fant sted bare dager etter at 18 år gamle Pamela Mastropietro ble funnet drept i nærheten av Macerata. Den unge kvinnen ble funnet partert og gjemt i to kofferter. En nigeriansk mann, som ifjor ble nektet politisk asyl i Italia, er arrestert i forbindelse med drapet.

Matteo Salvini, Lega Nords leder, tar avstand fra skytingen.

– Men det er ingen tvil om at invasjonen av innvandrere har bidratt til å skape en rekke sosiale sammenstøt. Jeg kan knapt vente på dagen vi får en mulighet til å regjere, gjenopprette sikkerhet, rettferdighet og ro, erklærer Salvini.

Silvio Berlusconi mener at det store antallet illegale innvandrere i Italia er blitt et sikkerhetsproblem.

– Innvandringen er blitt et viktig spørsmål. Etter flere år med en venstrevridd regjering har vi nå 600.000 innvandrere i landet uten papirer, som ikke har lov til å oppholde seg her, fastslår den politiske ringreven, som nok en gang tar den sterke misnøyen i folkedypet på kornet.

– Vi anser det som absolutt nødvendig å gjenvinne kontrollen over situasjonen, tilføyer Berlusconi, som lover å bruke store ressurser på politi og sikkerhet.

– Politiet skal igjen bli synlige i gatene. De skal patruljere sammen med soldater og gjenopprette tryggheten, lover Silvio Berlusconi.