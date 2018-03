HÅP: Dette bildet ble symbolet på håp og samhold i den betente saken om politivold og rase i USA. Foto: Johnny Huu Nguyen / AP

Bildet av Devonte gikk verden rundt etter Ferguson-opptøyene: Nå er han savnet

Et ektepar og tre av deres seks barn omkom da bilen de satt i kjørte utfor et 22 meter høyt stup i California. Tre av barna er fortsatt savnet.

Et av de tre barna som fortsatt er savnet, men som antas å ha omkommet, er femten år gamle Devonte Hart.

For tre år siden ble Devonte, som da var tolv år gammel, verdenskjent som et symbol på håp og samhold i USA . Det var i 2014, da den betente saken om politivold og rasisme ble satt på spissen gjennom voldsomme demonstrasjoner, i etterkant av at den ubevæpnede tenåringen Michael Brown (18) ble skutt av en politimann i Ferguson, Missouri.

I Portland i delstaten Oregon tok den da 12 å gamle Devonte Hart til gatene sammen med familien. 12-åringen stod og gråt foran en politisperring, mens han holdt et skilt med teksten «gratis klemmer». Politimannen Bret Barnum la merke til gutten, og gikk bort for å hilse.

– Han spurte Devonte hvorfor han gråt, og han svarte at han var bekymret for politivolden mot unge svarte personer. Politimannen svarte «Ja, huff. Jeg vet. Beklager, beklager», skrev guttens mor, Jen Hart, på Facebook, ifølge CNN.

Så klemte politimannen og tenåringen hverandre. Den rørende omfavnelsen ble foreviget i et bilde, som innen timer hadde blitt spredt verden rundt.

Splittende konflikt

Etter at det ble besluttet at politimannen Darren Wilson ikke skulle tiltales for å ha skutt og drept mannen i delstaten Ferguson i 2014, oppsto det demonstasjoner i hele USA. I Ferguson erklærte politiet unntakstilstand, etter at rasende demonstranter kastet gjenstander på politiet og satte fyr på biler.

Andre steder tok også demonstranter til orde for samhold, og marsjerte med skilt som det Devonte holdt opp da han ble omfavnet av politimannen.

— Han var utrøstelig. Sønnen min har et hjerte av gull, mer medfølelse enn jeg noen gang har sett, men han har vanskelig for å leve fryktløst når det gjelder politiet. Han lurer på om han en dag, når han ikke lenger har en «gratis klemmer»-skilt hengende rundt halsen, når han er en voksen, svart mann, om livet hans er i fare kun fordi han finnes, skrev moren, ifølge Boston Globe .

Hvert år blir omkring 400 mistenkte drept av politiet i USA. Ferguson-saken var en av flere saker som har opprørt tusenvis av amerikanere.

Barnevernssak

Sarah Hart (38), Jennifer Hart (38) og tre av deres seks felles adopterte barn, ble funnet døde mandag. De ble funnet i bilen, ved bunnen av en klippe langs en hovedvei i delstaten, ifølge det lokale politiet. Det skriver NTB.

Politiet søker fortsatt etter de tre andre barna, blant dem Devonte, men det antas at de var med i bilen, og de antas omkomne.

De seks barna er mellom 12 og 19 år gamle. Det var ingen vitner til hendelsen, og heller ingen tegn til bremsespor før stupet, skriver NTB.

En rekke amerikanske medier har pekt på at familien var i søkelyset til barnevernet.

Fredag den 23. mars startet begynte barnevernet å etterforske familien, etter mistanke om at barna var ofre for mishandling eller forsømmelse, melder blant annet CNN.

– Vi har ikke gjort noen funn i denne etterforskningen, og vi hadde ingen tidligere historie med denne familien, sier barnevernet i Washington til avisen.

Barnevernet skal ha forsøkt å få kontakt med familien samme fredag, i tillegg til mandag og tirsdag denne uken, uten hell. Et døgn før bilen kjørte utfor klippen, offentliggjorde barnevernet at de lette etter dem, og ba om tips.

Sheriff Tom Allman sier til avisen at politiet ikke har grunn til å tro at utforkjørselen ble gjort med vilje.

– Vi har ingen beviser og ingen grunn til å tro at dette var en tilsiktet handling, sier han, og legger til at dersom det var det, vil den informasjonen bli offentlig kjent når saken er etterforsket.

